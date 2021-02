Subsecretario Galli y conflictos en la macrozona sur: “Actores que creen en la democracia deben renunciar a “resolver cualquier tipo de demanda a través de la violencia”

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordó la situación de violencia que se encuentra enfrentando la macrozona sur después de que en las últimas jornadas se registraran una serie de ataques -con incendios y tomas de terreno- en zonas de la Región de La Araucanía.

Esto llevó a que ayer el Presidente Sebastián Piñera liderara una reunión de emergencia en La Moneda con los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y Defensa, Baldo Prokurica, y los máximos jefes de las policías. Tras la cita, el Mandatario anunció una serie de medidas como la visita a la novena región de los secretarios de Estado.

Sobre esto se refirió el subsecretario en conversación con Tele13 Radio. En la instancia, manifestó que “lo del Presidente deriva de dos conclusiones bastante obvias de ayer. La primera es que este fenómeno que se está dando en la macrozona sur, porque no es solo La Araucanía, ya tiene antecedentes bastantes antiguos, no es algo nuevo con lo que nos sorprendamos ahora. La verdad es que la incapacidad del Estado, y de la sociedad, de hacerse cargo de las demandas del pueblo mapuche requieren de cierta capacidad de diálogo que hemos ido perdiendo como sociedad”.

La segunda conclusión tiene que ser, sostuvo, “igualmente clara” y que los actores que creen en la democracia deben renunciar a “resolver cualquier tipo de demanda, incluyendo esta, a través de la violencia”.

“Yo he hablado con algunas de las víctimas antes del fin de semana y lo que ellos transmiten es terror y por eso el Presidente fue tan claro ayer al hablar de terrorismo y actos terroristas. Lo que uno ve es la esencia de lo que constituye el terrorismo, ya no es ser víctima de la delincuencia lo que uno teme, es ser víctima de este tipo de delitos que no apuntan a un aprovechamiento patrimonial, a la obtención de un beneficio sino que en generar temor en las personas que son víctimas y quienes los rodean”, dijo.

Por esto, sostuvo que los distintos actores de la sociedad deben realizar una condena “absoluta y tajante de todos los métodos violentos y los que pretenden causar temor en la población”. Esto ya según señaló, se han dado señales públicas de algunos sectores “que no apuntan hacia allá”.

Además, manifestó que “atemorizar, inhibir, amedrentar, eso es lo que se pretende con los actos. No fueron asaltantes que quemaron una casa, aquí son personas que lo que estaban buscando es que todos aquellos que se organicen para buscar la paz, que se organizan van a ser o pueden ser víctimas de esta violencia”.

Consultado sobre la labor de Cristián Barra, Galli indicó que “es un coordinador de lo que estamos haciendo en la macrozona sur, hay un coordinador en la región de La Araucanía, hay otro en Biobío, hay mandos policiales (...) este es un equipo”.

“Si lo que se esperaba era que este equipo solucionara los problemas que no hemos podido solucionar como sociedad en los últimos 25 años en un par de meses, la verdad es que las expectativas que algunos se hicieron resultan totalmente excesivas”, añadió.