Suprema escuchará este martes a los 13 candidatos que buscan suceder al ministro Jorge Dahm

Actualmente la Corte Suprema está integrada por 17 ministros titulares, pese a que su composición oficial contempla 21. Dos de los cupos están vacantes por el cese de labores de Jorge Dahm y Juan Eduardo Fuentes, quienes cumplieron la edad límite para ejercer el cargo; y dos por las destituciones de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.

Eso sí, los integrantes del máximo tribunal esperan que pronto se pueda nombrar a los reemplazantes. De hecho, durante esta jornada la ministra vocera, María Soledad Melo, anunció que este martes se escucharán las exposiciones de quienes pretenden suceder a Dahm.

“El día de mañana se convocó a la audiencia para escuchar a los oponentes al cargo de ministro de esta Corte Suprema en la vacante del ministro señor Dahm, y esperamos que tenga una tramitación también tan rápida como fue en la última oportunidad, porque nos ayudó mucho para nuestro trabajo diario”, afirmó la magistrada.

Manifestó, en ese sentido, que ahora deberán enfrentar los requerimientos a propósito de las elecciones, lo que obligará a salir en comisión de servicio a al menos cuatro de los integrantes que forman parte del Tribunal Calificador de Elecciones.

“Ahí se designarán los suplentes necesarios y también los abogados integrantes con el objeto de poder cubrir las necesidades de la Sala. Esperemos no tener que sufrir aquello que nos pasó en que se cayó, como decimos nosotros, la Cuarta Sala, que no pudo funcionar por falta de integrantes. Ojalá que eso no se produzca”, sostuvo.

Pese a ello, insistió en que “estamos preparados para enfrentar” posibles dificultades.

Vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.

Los candidatos

Durante la jornada, cabe hacer presente, se escucharán las exposiciones de 13 candidatos:

Juan Manuel Muñoz Pardo, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Mario Gómez Montoya, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Miguel Eduardo Vázquez Plaza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Hernán Crisosto Greisse, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Omar Astudillo Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. María Carolina Catepillán Lobos, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sylvia Pizarro Barahona, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Marisol Andrea Rojas Moya, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Liliana Deyanira Mera Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Romy Grace Rutherford Parentti, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Corte Suprema. Foto: Andrés Pérez

Reforma sistema nombramientos

Considerando que en el Congreso la comenzó la discusión respecto de la reforma al sistema de nombramiento, Melo también respondió consultas en ese sentido, recordando que la Suprema ya hizo una propuesta sobre la materia.

“Nosotros hicimos una propuesta en su oportunidad, en el mes de julio. Sin perjuicio de ella, ahora hay un proyecto que ha sido presentado por el Ejecutivo, que está en manos del Congreso, que mantiene el mismo esquema de participación de los tres poderes del Estado, en lo que se refiere a ministros de la Corte Suprema. Y por lo tanto, la verdad es que no podemos adelantar más”, indicó.

Y agregó: “Nosotros conversamos, por supuesto, se nos plantearon por los docentes que nos acompañaron el día jueves en la mañana (en medio de las jornadas de reflexión), las distintas alternativas, porque hay algunos académicos que están a favor de una postura, otros están a favor de otra, en que no participe el Senado o que no participe el Poder Ejecutivo. Y la verdad que esa es una decisión que en este minuto nosotros no podemos adoptar”.

“En su momento nos va a corresponder informar ese proyecto de ley en virtud de lo que establece el artículo 77 de la Constitución Política. Entonces, al respecto, sólo conversamos, sólo preguntamos, se habló de la independencia judicial, le hicimos algunas consultas en relación a cómo se podría haber afectado al exministro de Justicia y hubo una conversación bastante enriquecedora, pero al respecto nosotros no tomamos una decisión específica si estábamos de acuerdo o no lo estábamos porque no nos correspondía hacerlo”, complementó.