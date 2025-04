Suspensión de Superclásico: Cordero apunta a recomendación de Carabineros y respeto a familias de hinchas de Colo Colo fallecidos

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió la tarde de este jueves a la decisión de suspender el partido de este domingo entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Desde las dependencias de la cartera, en Teatinos 220, el secretario de Estado dio cuenta del informe negativo del Departamento OS-13 de Eventos Masivos y de Fútbol Profesional de Carabineros, que derivó en la decisión de la autoridad de cancelar el Superclásico.

Esto, en vista de los incidentes que terminaron con dos hinchas del Cacique fallecidos la noche del jueves -un niño de 13 años y una joven de 18-, en el marco del duelo entre el equipo nacional y Fortaleza de Brasil por Copa Libertadores.

“Los sucesos ocurridos el día de ayer, que el Ejecutivo ha lamentado, y que tal como hemos indicado ayer y el día de hoy, tanto el Presidente de la República como los ministros que hemos comparecido, hemos transmitido públicamente el pesar a sus familias. Teniendo en consideración estas evaluaciones, y especialmente el conjunto de incivilidades a las cuales puede traer aparejado el día domingo, especialmente teniendo en consideración algunas informaciones complementarias que las policías han reunido en estas horas, y en concreto algunas áreas que pueden verse afectadas en la periferia de la Región Metropolitana, y por lo tanto que requieren de múltiples servicios, Carabineros de Chile ha recomendado no autorizar la ejecución de este partido este día domingo”, dijo Cordero.

En ese sentido, apuntó que “la conclusión de dicho informe, que el Ejecutivo considera adecuado y que comparte por las condiciones que se encuentran ahí señaladas, es que el partido del día domingo no se puede realizar. Y en consecuencia, el delegado presidencial de la Región Metropolitana (Gonzalo Durán) ha sido instruido en el propósito de comunicar a los organizadores del evento que dicho partido se suspende”.

Y luego agregó: “Pero adicionalmente creo conveniente también tener presente que, en el momento en que se ha hecho el evento, que en una señal de respeto hacia las víctimas y sus familiares, cuyos funerales se realizarán también este día domingo, el Ejecutivo considera que este último aspecto también es una cuestión de consideración que debe tenerse presente para la ejecución de dicho evento deportivo”.

“En nuestra opinión, el fútbol no admite ninguna víctima más. Y en consecuencia, como sociedad, estamos mandatados, no sólo el Estado, no sólo los organizadores, sino que también los hinchas, a no seguir generando condiciones de riesgo para que ocurran situaciones como las del día de ayer, especialmente cuando pueden sufrir víctimas o de lesiones graves o, derechamente, el fallecimiento como ocurrió el día de ayer”, recalcó el titular de Seguridad.