Tohá aborda sensación de inseguridad y apunta a gestión y comunicación de cara al “segundo tiempo” del gobierno

En el marco de la conmemoración de los dos años desde que asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric, con los integrantes del gabinete desplegados en distintos puntos del país, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, visitó este lunes la Región de Los Lagos y encabezó una ceremonia por la reposición del cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Varas.

En la actividad, la secretaria de Estado destacó las políticas de seguridad que impulsa el Ejecutivo y reflexionó respecto a la percepción de temor en la población.

“Para que todos estos esfuerzos uno los pueda dar por, digamos, satisfactorios, esto tiene que llegar a la cotidianidad de las personas. Los números, las grandes cifras, no le cambian ni el temor ni la percepción a las personas. Lo que le cambia es lo que ve en su entorno. Y mientras siga habiendo delitos ultra violentos, como ciertos homicidios, que hemos visto, ciertos secuestros, ciertos hechos donde hay vinculados sicariatos, eso a los chilenos y a las chilenas, a todas las personas que viven en nuestro país, les causa una enorme impresión y un enorme temor”, reconoció la titular de Interior en diálogo con la prensa.

Tohá informó que en un mes se va a disponer de los datos consolidados sobre homicidios en 2023, con las cifras del segundo semestre.

“Necesitamos reforzar la gestión y mejorar también la comunicación”

“Todavía no sabemos exactamente cómo vienen. Los del primer semestre fueron positivos porque hubo una reducción de homicidios, los del segundo aún no los conocemos. Vamos a ponernos en el supuesto positivo. El positivo es que esos datos muestran que se frenó el alza de homicidios. Sabemos que al lado de eso no hay una reducción del temor. Que todavía seguimos observando delitos muy graves. Porque el número va acompañado también con las características de estos delitos, que se han vuelto más violentos, que viene más presencia de armas, donde vemos frecuentemente que las víctimas son niños, niñas y adolescentes”, expuso.

En esa línea, señaló que en el llamado “segundo tiempo” del gobierno, deben apuntar a que la ciudadanía note mejoras.

“Los números, el esfuerzo, es muy importante, pero el gran énfasis de esta etapa es que eso se percibe en el entorno, en el entorno de las personas. Y para eso necesitamos trabajar cada vez más cerca, necesitamos reforzar la gestión, necesitamos mejorar también la comunicación y necesitamos especialmente que los números tengan una baja tan sensible que no sean ya sólo números, sino que sean realidades perceptibles en la cotidianidad. Para eso se requiere un camino que hacer. Y en ese camino estamos avanzando, estamos dando pasos importantes, pero estamos lejos de haber llegado a la meta”, sostuvo la secretaria de Estado.

Reposición cuartel PDI

Tohá, el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, y autoridades de la zona, inauguraron el proyecto de reposición y conservación del cuartel que alberga a la Brigada de Investigación Criminal Puerto Varas y que opera en un edificio considerado de interés patrimonial.

Se trata de la casona Heim Minte que data del año 1879, la cual fue edificada en la cuenca del lago Llanquihue en el marco de la colonización alemana.

La inversión total de las obras fue de más de 3.500 millones de pesos, donde un 84% de los recursos corresponden al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Los Lagos, mientras que el 16% restante fueron dineros sectoriales de la PDI.

Si bien desde hace años se buscaba la remodelación del cuartel, fue en 2021 que la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas Los Lagos se adjudicó las obras junto a la Constructora Luis Navarro SPA, las que finalizaron en 2023.

El proyecto contempló la reposición de la casa de 349 metros cuadrados, además de la construcción de 1.073 metros cuadrados, totalizando entre la conservación y edificación de nuevas dependencias una superficie total de 1.422 metros cuadrados.