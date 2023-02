Tohá arriba a Colchane para monitorear despliegue de FF.AA. en Macrozona Norte: “Vamos a cumplir un objetivo disuasivo”

Cerca de las 9.30 horas de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aterrizó en la loza de Cariquima, en la comuna de Colchane en la región de Tarapacá. Desde ese lugar, la jefe de gabinete encabezará el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras de la Macrozona Norte, en el marco de la puesta en marcha de la ley de Infraestructura Crítica.

La titular de Interior finalmente llegó a la zona acompañada del ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar, con quien evaluarán en terreno el despliegue de los efectivos militares en los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Además, estará presente el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante Alberto Ahren; el alcalde de Colchane, Javier García; el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros; el gobernador de Tarapacá, José Carvajal, y también otras autoridades de la zona, como senadores y diputados de la región.

“Nos hemos dado cuenta que solo por el hecho de que esto parta, el número de pasos irregulares que estamos detectando se eleva significativamente, con el tiempo probablemente va a empezar a bajar porque vamos a cumplir un objetivo disuasivo, es decir las personas que están pasando por pasos no habilitados se van a dar cuenta que ya no es tan fácil, que ya no es tan conveniente y probablemente van a intentar hacerlo por los pasos regulares, que es lo que debiera pasar”, señaló Tohá tras su reunión con autoridades de la zona.

Consultada por si el gobierno respaldaría el uso de armas de fuego por parte de efectivos militares en caso de que sea necesario, Tohá contestó que lo harían siempre y cuando en contextos que así lo ameriten: “Por supuesto, para eso tenemos una Constitución, un decreto con fuerza de ley que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza. Obviamente la fuerza se tiene que usar de manera discreta (...), pero hay situaciones que es evidente que hay que usarla, por ejemplo si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o terceras personas, si eso llega a suceder ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile”.

Sin embargo, tras ello hizo el punto de que -a su juicio- se ha intentado instalar una polémica a raíz del uso de armas por parte de los efectivos militares que estarán desplegados en la zonas fronterizas de la Macrozona Norte.

“Es perfectamente inútil y muy irresponsable generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera, eso no es así, eso no protege al pueblo de Chile ni a los militares”, fue enfática Tohá.

La reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente en el país se despachó a ley el pasado 26 de enero, ad portas del receso legislativo. “Es un empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad”, defendió el proyecto en su momento la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El Ministerio del Interior el martes de la semana pasada ingresó el documento para delimitar las zonas que serían consideradas como infraestructura crítica y cómo debían operar las Fuerzas Armadas desplegadas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar este decreto, antes de que comenzara su tramitación para la toma de razón y así corregir algunos errores de forma que éste contenía respecto al despliegue mismo de las FF.AA. y la regulación del uso de la fuerza.

“Tenemos que volver a recuperar esa idea de que la migración es una oportunidad de rehacer la vida en un país que te acoge, no ir a arruinar la vida de los que están ahí con crimen, trayendo prácticas delictuales, que son repudiables. (...) El Estado de Chile tenía un rezago, tenemos en el norte una falta de Estado, un Estado insuficiente para las necesidades de estas regiones y nos estamos poniendo al día”, aseguró la titular de Interior.