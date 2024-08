Tohá por ataque en Padre Las Casas y presunto respaldo a Llaitul: “En una democracia no se aceptan ese tipo de presiones”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió este jueves al ataque incendiario en el cruce ferroviario de Padre Las Casas, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió ayer miércoles pasadas las 19.15 horas, cuando los sujetos encendieron barricadas en la vía férrea con líquido acelerante. Con el paso del convoy, uno de los antisociales volvió a verter líquido acelerante, generando una llama de grandes proporciones que alcanzó el tren, pero que no generó mayor combustión.

Los atacantes portaban un lienzo en el que exigían el traslado del exlíder de la CAM Héctor Llaitul hasta el módulo mapuche. “Traslado inmediato a módulo comuneros al werkén de la CAM Héctor Llaitul”, se leía en el mensaje exhibido frente a los conductores.

Inquirida por este hecho, en esta jornada Tohá señaló que grupos de reivindicación de la causa mapuche “concentran sus actuaciones ligadas a causas judiciales en las cuales tienen algunos de sus miembros involucrados”.

Y que en el caso de Llaitúl, “hay una condena que está a firme, pero hay efectivamente un movimiento de parte de él que se busca respaldarlo con acciones de este tipo”.

En ese sentido, apuntó que ese tipo de ataques “no colaboran en lo más mínimo” y que “el Estado de Chile, la justicia y Gendarmería no van a cambiar sus conductas porque se hagan atentados incendiarios”.

“Cada atentado incendiario va a ser perseguido, investigado, porque no es la forma de expresar oposición. No es la forma de expresar opiniones, demandas, ni tampoco de ejercer presión a la autoridad. En una democracia no se aceptan ese tipo de presiones”, cerró.