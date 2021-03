Trabajadores de jardines infantiles agrupados en Ajunji inician paro de 72 horas: acusan al gobierno de falta de cumplimiento de medidas contra el Covid

hace 10 minutos

"Hemos podido constatar in situ con los dirigentes de Ajuni a lo largo de todo el territorio nacional que ese compromiso no se ha podido dar cumplimiento”, explicó Silvia Silva, presidenta Ajunji. Sostuvo que, hasta el momento, no han recibido una respuesta de la autoridad