Transportes desestima extender (otra vez) vigencia de licencias de conducir vencidas pese a saturación del sistema para su renovación

La Constitución establece que la licencia de conducir tradicional tiene una duración de seis años, en virtud de ello, los conductores deben renovar su documento en ese periodo, mientras que quienes portan licencia profesional deben hacerlo cada cuatro años. El sistema funcionaba de esa forma hasta que en 2020, producto de la pandemia del Covid-19, se extendió la vigencia de las licencias que vencían en ese periodo. La medida fue prorrogada por los cuatro años siguientes, lo que se tradujo en una acumulación de personas que necesitaban hacer el trámite.

Como resultado, los cupos en las municipalidades se vieron saturados. Así lo evidenció, por ejemplo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. En una carta publicada en El Mercurio, la jefa comunal aseguró que solo en esa comuna “cada día más de 20 mil personas intentan obtener un cupo para renovación de licencias, cuando la capacidad instalada nos permite como máximo atender a 240 por jornada”.

La situación se repite en otras comunas, donde las plataformas digitales para solicitar horas se encuentran copadas, por lo que los usuarios deben esperar a que se liberen nuevos cupos.

En detalle, las licencias vencidas en 2023 se debían renovar hasta la misma fecha de vencimiento pero de 2024, mientras que las vencidas en 2024 tienen plazo para renovarse hasta la fecha de vencimiento pero de 2025. Bajo ese escenario, los usuarios que mantienen sus licencias vencidas con prórroga deben regularizar su situación este año, puesto que -hasta el momento- el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) no ha instruido un nuevo aplazamiento en esa materia. Además, se debe considerar que también realizarán el trámite los conductores que, por periodo legal (seis años), deben renovar sus documentos.

Desde el MTT, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, explicó a La Tercera que en 2020, producto de la pandemia, “hubo una primera extensión a la vigencia de las licencias de conducir. A medida que fue avanzando la situación sanitaria en nuestro país, y a raíz de las solicitudes de las municipalidades, hubo una nueva extensión a la vigencia de las licencias, especialmente las que terminaban en los años 2023 y 2024″.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante. Foto: Karin Pozo/Aton Chile.

En virtud de estas extensiones, Infante afirmó que “estos documentos ya estarían en gran parte renovados. Además las municipalidades pudieron también regularizar este trámite, sobre todo ante la primera ola de nuevas solicitudes”.

Para este 2025 no existe una prórroga que permita aplazar el vencimiento de los documentos, por lo que deberán renovar sus licencias todos aquellos que tengan su fecha de caducidad este año.

Imagen referencial. Foto: Juan Eduardo López/ Aton Chile.

Infante sostiene que extender la prórroga y vigencia de las licencias no es una posibilidad, puesto que “no solamente supone estirar el problema, sino que también obviar los esfuerzos que ya han realizado muchas municipalidades para poder regularizar este trámite. Por otro lado, el no controlar a los conductores en su estado físico y psíquico en los tiempos determinados, también podría suponer un problema para la seguridad vial”, señaló Infante.

Para agilizar los trámites en las municipalidades, la autoridad afirmó que desde el ministerio están “avanzando en herramientas de apoyo a las municipalidades, por ejemplo a través de la implementación gradual de la licencia de conducir digital, que podrá comunicar a las municipalidades de manera mucho más oportuna y que también ayudará a agilizar estos trámites”.

Examen de licencia de conducir.

Además, aseguró que las licencias nuevas han disminuido en el último tiempo en el país. “Según los datos del INE, entre el año 2023 en comparación con el año 2022, hubo una reducción del 10% de las nuevas licencias, lo cual nos demuestra que hay menos personas dispuestas a conducir”, sostuvo.