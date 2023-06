Tras incumplimiento en protocolos: ministra Aguilera instruye a doctora de su gabinete, Carolina Méndez, para que asuma la coordinación de camas críticas

Este lunes, el Dr. Fernando Araos, a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, reconoció que existió un incumplimiento de los protocolos de derivación hospitalaria en el caso de la lactante fallecida la semana pasada en San Antonio, confirmando que la Clínica Las Condes (CLC) no fue consultada para ver disponibilidad de camas en el caso de la menor fallecida por virus sincicial, que murió a la espera de ser trasladada a una cama crítica en Arica.

“En el análisis preliminar donde pedimos las gestiones que se realizaron en el caso en particular (lactante de San Antonio) no existió registro de una llamada a la Clínica Las Condes, es por eso que hemos tomado la medida de instruir una investigación sumaria porque no se llevó a cabo el protocolo como corresponde y evaluaremos lo que eso conlleve a las acciones administrativas correspondientes”, señaló en la Comisión de Salud del Senado el subsecretario.

Araos ha sido fuertemente cuestionado por su manejo de la crisis de virus respiratorios en el país, y es apuntado como el principal responsable por la falta de camas críticas pediátricas ante la alta demanda por virus sincicial. Desde la oposición ya solicitaron su renuncia, mientras que desde el Partido Republicano exigieron su salida “en 24 horas”.

Tras el reconocimiento del incumplimiento de protocolos para derivar pacientes críticos a otros recintos hospitalarios, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó en la instancia del Senado que la coordinación de camas críticas públicas y privadas quedará a cargo de una profesional de su gabinete: la médica intensivista pediátrica Carolina Méndez.

Según información de transparencia, Méndez actualmente desempeña el rol de “apoyo en los procesos de gestión hospitalaria” al interior de la subsecretaría, en la que cumple funciones desde el 1 de enero de 2022.

Carolina Méndez es médica de la Universidad Mayor y pediatra-neonatóloga de la Universidad de Chile. Además, se desempeña como presidenta de la rama de neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe). Es especialista en Salud Pública y -según confirmó hoy la ministra Aguilera- liderará la coordinación de camas críticas tanto el sistema público como privado.

Según expuso Araos en el Senado, la entidad a cargo de la coordinación de camas críticas es la Unidad de gestión centralizada, a cargo del Departamento de Urgencias de la División de Redes Asistenciales. “En el Minsal, que es una institución jerárquica, hay protocolos que están para cumplirse y en este caso se detectó que no se cumplió. Yo voy a esperar que la investigación avance para tomar las medidas que corresponden. Hoy quiero dar garantías del uso correcto de este protocolo y se están haciendo las derivaciones”, señaló el subsecretario.

“Existe este protocolo y este protocolo está para cumplirse. Hay una sanción, un fallo de un tribunal del trabajo contra CLC ratificado por el Tribunal Constitucional, en donde dictamina que la CLC no puede celebrar contrato alguno con el Estado, obligando tanto a CLC como al Estado a que este fallo se cumpla por dos años. Sin embargo, CLC al ser un prestador de salud no puede negar el auxilio a una persona de gravedad y en ese sentido, lo dije, vía ley de urgencia no pueden negar dicho auxilio. Y es por eso que CLC de abril a la fecha ha atendido 65 ley de urgencias, porque tiene que atender las ley de urgencia que consultan”, explicó Araos sobre el incumplimiento del protocolo.