Tres versiones para una misma historia: fiscal nacional se enfrenta a defensa de Hermosilla por reunión con Chadwick

Amplia expectación ha generado la estrategia de defensa del abogado Luis Hermosilla. Y es que en medio de las indagaciones que encabeza el Ministerio Público, su hermano Juan Pablo Hermosilla ha advertido en una serie de oportunidades que divulgará información referente a fiscales y jueces que habrían contactado al otrora influyente penalista para pedirle favores.

Como publicó La Tercera, eso se concretaría durante la jornada de este jueves, aunque en la previa el abogado reveló antecedentes que implicaron nuevos cuestionamientos en torno al mandamás del Ministerio Público, Ángel Valencia, generando controversia y versiones contrapuestas sobre la reunión que éste sostuvo con su hermano y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Versión 1

En medio de un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de su hermano, Juan Pablo Hermosilla indicó que el máximo persecutor carecería de la imparcialidad necesaria para impartir instrucciones sobre el denominado caso Audio. Entre otras cosas, de acuerdo con el documento divulgado por La Tercera, porque ha entregado diferentes versiones respecto de los contactos con el exasesor de gobierno.

Puso énfasis, en ese sentido, en que Valencia habría entregado información “que no es verídica” sobre el citado encuentro.

Según había comentado Valencia, el encuentro habría tenido como objetivo “limar asperezas”. “Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, indicó en conversación con Tele13 Radio.

Pese a ello, en la nueva arremetida judicial de la defensa del penalista se indicó que en esa cita el fiscal nacional comprometió la entrega de información referente a causas que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, se afirma en el escrito ingresado por Juan Pablo Hermosilla.

Si bien La Tercera consultó sobre lo expuesto en torno al mediodía a la Fiscalía Nacional, antes de que la información fuera de público conocimiento, no hubo versión al respecto. Quienes sí reaccionaron de inmediato fue el mundo político. Así, representantes de diversos partidos pidieron al Ministerio Público aclarar lo sucedido e incluso algunos parlamentarios manifestaron que se podría avanzar en una solicitud de remoción en contra de Valencia.

Chadwick toma palco

Conocidos los antecedentes, en todo caso, Chadwick alzó la voz y tomó distancia de lo expresado por Juan Pablo Hermosilla. Descartó haber solicitado y recibido antecedentes sobre causas vinculadas con su primo y manifestó que los tribunales deberán esclarecer la situación.

“De acuerdo a versiones de prensa, el abogado Juan Pablo Hermosilla presentó un recurso de protección, en el cual señala que hubo una reunión en que el fiscal nacional se habría comprometido ante Luis Hermosilla y el suscrito, para entregar información acerca de determinadas investigaciones penales vinculadas al fallecido ex presidente de la República Sebastián Piñera”, advirtió en una declaración que comenzó a divulgar a eso de las 17.35 horas.

En el mismo sentido, agregó: “Deseo señalar que nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales”.

“Al Ministerio Público y los Tribunales de Justicia corresponderá establecer los hechos y, para ello, reitero una vez más, contará con mi total colaboración”, concluyó.

Cercanos a Hermosilla sostiene que lo que plantea la exautoridad de Interior “es verdad”, ya que Chadwick nunca recibió la información, lo que no descarta de que en esa cita sea Valencia quien la ofreció. De todo esto, aseguran, habría pruebas.

A esa hora, según pudo confirmar este medio, diversos fiscales se preguntaban qué diría al respecto su superior jerárquico, pues las críticas iban al alza y, además, precisamente durante esta jornada él les había hecho llegar un correo electrónico donde anunciaba que están avanzando en la “Agenda de Probidad e Integridad”, ya que implicaba un compromiso que se adquirió con todos los funcionarios.

La denuncia de Valencia

Fue por medio de WhatsApp que el fiscal nacional transmitió a sus subordinados antes de las 17:00 horas -tres horas después de que La Tercera PM publicara la versión de Hermosilla- que la información develada por Juan Hermosilla era falsa, y que, por lo mismo, se enviaría un comunicado de prensa para desmentir sus palabras. A todas luces una comunicación inusual, pero que vino a poner paños fríos a la información que ponía a la cabeza del Ministerio Público, una vez más, en aprietos.

Así, a las 17.52 horas, el equipo de comunicaciones de la Fiscalía Nacional divulgó una declaración donde no sólo descartaban lo suscrito por al abogado, sino que también anunciaban acciones en su contra.

“La Fiscalía Nacional quiere aclarar lo siguiente: Lo señalado por el señor Juan Pablo Hermosilla, en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación al origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual Fiscal Nacional, el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, es falso”, se manifestaron en el escrito.

En esa línea, indicaron que “el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, actualmente en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, cohecho y fraude al Fisco, entre otros, pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.

“Por lo mismo, en los próximos días se presentará una denuncia en contra del señor Juan Pablo Hermosilla, ante el Colegio de Abogados de Chile, por las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión. Lo anterior, sin perjuicio de otras eventuales acciones legales que pudieran corresponder”, complementaron.

De igual forma, recalcaron el compromiso “de seguir investigando éste y todos los casos con la máxima rigurosidad y apego a las normas legales, y no nos dejaremos amedrentar ante mentiras y amenazas”.

Este martes rondaba en el mundo judicial una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Quién dice la verdad?