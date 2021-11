Últimas horas para participar en Consulta Ciudadana en La Araucanía: revisa los detalles que enmarcan la votación en la Macrozona Sur

Hoy a las 18.00 hrs. finaliza el plazo -disponible desde el viernes- para votar en la consulta ciudadana referida a la extensión del estado de Emergencia en la Región de La Araucanía impulsada por gobernador, Luciano Rivas, y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA).

Quienes estén inscritos en el padrón de la región, sean mayores de 18 años y quieran participar, deben responder la pregunta única presente en http://www.consultaaraucania.cl/ con su rut y número de serie.

Hasta el momento, se han recibido más de 130.000 votos electrónicos en la consulta que tiene la finalidad de definir si las personas estaban a favor -o no- de mantener la medida decretada por el gobierno para “detener los actos de violencia en la Macrozona Sur”, que congrega a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío.

Las comunas con el mayor número de votantes hasta el minuto son Temuco (46,490), Angol (8,606) y Victoria (7,735). Por su parte, las que menos sufragios han recibido son Curarrehue (533), Melipeuco (537) y Reinaco (800).

Sobre la consulta, Rivas declaró -consultado en CHV Noticias- estar “muy satisfechos” y “bien contentos” por la participación en la votación ciudadana, a la cual se le puede hacer seguimiento online minuto a minuto: “Yo creo que el hito que estamos logrando en La Araucanía con 130 mil personas participando es claramente lo que nos exige la ciudadanía en una política moderna y mucho más participativa”.

“Lo que esperaría acá es que si se mantiene este estado de Emergencia, que obviamente la evaluación pueda ser en un tiempo relativamente prolongado, un par de meses, para poder ver resultados en efecto de esto”, indicó el gobernador de La Araucanía. “Y de no ser así, de no prolongarlo, yo creo que lo que necesitamos aquí es una acción mucho más coordinada del Estado de Chile”

Por otra parte, sobre el recurso de protección interpuesto por el candidato a diputado por el Distrito 23 Aucán Huilcamán, a Rivas y a Alfonso Coke, alcalde de Cunco y presidente de la AMRA, solicitando la nulidad de la consulta promovida por las entidades; Rivas afirmó que “claramente está en un proceso de elecciones, aprovecha todo estos hitos para poder validarse”.

“Esto no es una consulta que es tendenciosa ni mucho menos. Es una consulta de participación, hay dos opciones de participación: sí o no; ante una única pregunta que es si usted está de acuerdo con que se extienda este estado de Emergencia. Yo creo que la democracia uno la tiene que ejercer en la forma en que se pueda, uno no le puede tener miedo a la participación ciudadana y mucho menos solamente cuando uno cree que le puede convenir realizarla”, expresó.

Escenario de enfrentamientos

Cabe recordar que el estado de Excepción en la zona comenzó a regir desde el pasado 12 de octubre y ya fue extendido una primera vez hasta el próximo jueves 11 de noviembre, con el fin de “establecer el orden público”. La medida ha implicado que las FF.AA. respalden a las fuerzas de orden regionales en el amparo de las carreteras y rutas, aunando esfuerzos de seguridad en un “patrullaje mixto”.

“Si hablamos derechamente de lo que ha sido este estado de Emergencia que se ha puesto en la Región de La Araucanía, claramente tuvimos 20 días donde hubo una baja, y así lo planteó el gobierno con los datos oficiales -tanto en los delitos de usurpaciones, atentados, etc- y los últimos días han sido muy fuertes”, aseguro Rivas esta mañana en CHV Noticias.

Definiendo el ambiente actual en “un nivel de tensión”, a pesar de que él “cree” que “el nivel de los atentados ha bajado”. Apuntó a que en las últimas semanas se han presenciado algunos hechos con características “muy fuertes”.

Ahíncos desde el Ejecutivo

El jueves pasado el gobierno ingresó al Congreso una solicitud para una nueva extensión del estado de Excepción por 15 días más.

“Durante la vigencia de este estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas no reemplazan a Carabineros y la Policía de Investigaciones en sus labores policiales, pero sí colaboran con ellas prestándoles todo el apoyo logístico y tecnológico, de comunicaciones y transportes, y de vigilancia, patrullaje y protección”, aseguró en esa oportunidad Sebastián Piñera, presidente de Chile, desde La Moneda y acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el de Defensa, Baldo Prokurica.

“El objetivo de las policías, con la colaboración de las Fuerzas Armadas es combatir la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de maderas y el terrorismo en las provincias bajo estado de excepción. Su misión es fundamental, y consiste en proteger la vida, la integridad física y los bienes de sus habitantes, y resguardar el orden público, la seguridad de todos los ciudadanos, la paz y el Estado de Derecho”, añadió entonces el Mandatario.