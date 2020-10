Un poco más de 250.000 permisos temporales se registran en la previa del plebiscito

En las últimas 24 horas se registró un total de 266.552 permisos temporales solicitados vía comisaría virtual, así lo informó carabineros en su habitual balance diario, a horas de que se inicie el plebiscito nacional.

El reporte, desagregado por categorías, establece que la mayoría de los permisos se concentró en el ítem compras (140.732), seguido de los permisos interregionales (62.854), y los pagos de servicios (24.155).

Cabe recordar que para votar en el plebiscito del 25 de octubre, no se necesita un permiso especial. Solo se requiere el carnet de identidad. Además el toque de queda se levantará el domingo a las 4.00 am, hasta las 1.00 am del lunes.

En tanto, en la última jornada se registró un total de 958 personas privadas de libertad, debido a infracciones sanitarias. De estos, 669 fueron tomados fuera del horario de toque de queda (139 en RM. y 530 en regiones), mientras que en el horario de toque de queda hubo 289 detenidos (55 en RM y 234 en regiones).