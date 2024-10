Zoom a la crisis financiera de los hospitales: 39 superan los $ 1.000 millones de deuda

Este lunes continúa la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 y para el Ministerio de Salud será un debate intenso y en el que debe enfrentar críticas, especialmente por la crisis financiera que reporta el sector y que desde hace varias semanas tiene a funcionarios y autoridades dando cuenta que la falta de recursos ha puesto en peligro la entrega de atenciones. Los primeros en poner el tema sobre la mesa fueron los funcionarios del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

En ese contexto, los parlamentarios han puesto especial atención en la deuda hospitalaria, pues afirman que su abrupta alza demuestra la crisis del sector. De acuerdo al informe que envió la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Congreso -al que tuvo acceso La Tercera-, para el término del primer semestre de este año la deuda de la red hospitalaria completa asciende a 112 mil millones de pesos. El tema es que esa cifra implica un incremento significativo, pues es un 147% más que el mismo periodo del año pasado, cuando el monto se cifraba en 76 mil millones.

Eso sí, hay situaciones más preocupantes que otras. Por ejemplo, que el servicio que más dinero debe es el Metropolitano Sur-Oriente (hospitales Sótero del Río, San José de Maipo, La Florida y Alberto Hurtado), pues su monto ascendió de $ 3 mil millones en 2023 a 27 mil millones en 2024.

Respecto de los motivos de la deuda, el mismo documento explica que estos se vinculan principalmente a los flujos financieros y contables de cada institución y detalla que “la explicación más invocada es que el pago por las prestaciones a los hospitales está por debajo del costo real de las mismas, lo que explica el hecho que, al aumentar las prestaciones para disminuir las listas de espera, la deuda aumenta. Además, una proporción en la disminución de las listas de espera es a través de la compra de servicios a privados, lo que es inevitable para satisfacer las necesidades de la población, pero que también es muy oneroso”.

En el desglose también se destaca que se les debe los proveedores de insumo. De hecho, Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), advirtió recientemente en entrevista con La Tercera que los servicios de salud deben miles de millones de pesos a diversas empresas, y no descartó que algunas quiebren.

En detalle, 39 son los hospitales que superan los $ 1.000 millones de deuda y entre ellos, algunos con cifras decidoras, como el Sótero del Río y sus $ 14.931 millones de deuda; el San Borja Arriarán (recientemente en la polémica por filtraciones de aguas servidas), con $ 12.504 millones de deuda; el San Juan de Dios, con $ 8.485 millones de deuda; el de La Serena con $ 7.993.501 millones; y en quinto lugar el Padre Hurtado con $ 7.512.825 millones.

Los 10 hospitales con más deuda al cierre del primer semestre:

Hospital Servicio del que depende Deuda al 30.06.2023 en miles de millones Deuda al 30.06.2024 <b>en miles de millones</b> <b>Diferencia</b> Sótero del Río Metropolitano Sur Oriente $ 3.980.221 $ 14.931.746 $ 10.951.524 San Borja Arriarán Metropolitano Central $ 5.367.478 $ 12.504.319 $ 7.136.841 San Juan de Dios Metropolitano Occidente $ 50.168 $ 8.485.479 $ 8.435.312 La Serena Coquimbo $ 2.166.494 $ 7.993.501 $ 5.827.007 Padre Hurtado Metropolitano Sur Oriente $ 0 $ 7.512.825 $ 7.512.825 Rancagua OHiggins $ 225.515 $ 7.281.993 $ 7.056.481 Coquimbo Coquimbo $ 1.937.355 $ 7.183.571 $ 5.827.007 Valdivia Los Ríos $ 1.335 $ 7.090.255 $ 7.088.920 Salvador Metropolitano Oriente $ 1.832.073 $ 6.308.115 $ 4.476.041 Barros Lucos Metropolitano Sur $ 2.808.349 $ 6.123.795 $ 3.315.446

Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Salud aseguran que “la deuda es una situación habitual en los hospitales, no hay ninguna institución pública ni privada que no maneje un nivel de deuda. El nivel de deuda en el último trimestre se va a resolver en la medida que aumentemos la transferencia de recursos y eventualmente aumentemos el marco del presupuesto hasta fin de año”.

También detallan que “hay que comprender que las situaciones no son iguales entre los recintos asistenciales a lo largo del país, que tienen más o menos deuda. Pero también hay que tener en cuenta la relación de la deuda con el gasto total, no todos tienen los mismos gastos y, por lo tanto, no todos tienen un mismo nivel de deuda y mucho de ello también se relaciona con las decisiones locales de cada hospital ya que depende de la prioridad del gasto que puede variar mes a mes”.

Tal como mencionan desde la cartera hay hospitales como el de Cochrane o el San José que disminuyeron sus deudas. Sin embargo, en aquellos donde no hay recursos, la crisis se ha traducido en dificultades. Por ejemplo, en el Hospital Sótero del Río -el que más déficit tiene en Chile- un funcionario relató en La Tercera Sábado que hay cirugías que se han suspendido producto de la falta de insumos.

Y es que, en efecto, el tema de la deuda en varios recintos preocupa especialmente por si puede deberse a un tema de gestión, porque si bien la deuda del sistema en general aumentó, sí hay casos de servicios, como el Metropolitano Norte (hospitales de Til Til, Roberto del Río, San José, Instituto Nacional del Cáncer y Psiquiátrico), que lograron reducir su deuda, en este caso, en siete mil millones de pesos, pasando de $ 16 mil millones adeudados a $ 8 mil millones.

También hay quienes advierten que esta situación no es similar a años anteriores. Por ejemplo, en el Hospital Van Buren paralizaron pabellones producto a la falta de recurso y los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado afirman que la declaración de la jefa de la Dipres sobre que están los recursos para que los hospitales terminen el año no es convincente.