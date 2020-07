Adquisición de medicamentos

SEÑOR DIRECTOR

Esta semana, Laboratorio Chile/TEVA dio a entender que el Estado no cumple con los principios que el mismo dicta en materia de regulación de medicamentos lo que, entre otras cosas, hace posible que estos sean adquiridos a través de compras públicas transparentes.

El laboratorio señala que el medicamento Cordoxene, de su par Synthon, fue adquirido por el Estado -para entregar a los pacientes de esclerosis múltiple, patología garantizada por el GES-, a pesar de haber sido retirada su condición de equivalente terapéutico, en desmedro de su producto, denominado Copaxone.

Ante esto, es nuestro deber señalar que las compras de medicamentos efectuadas por el Estado de Chile son evaluadas en base a criterios igualitarios y transparentes para todos los oferentes y adjudicadas por una comisión de expertos. No es sensato intencionar una discusión que no tiene asidero, toda vez que al mencionado producto no le es exigible la equivalencia terapéutica por parte del ISP, por lo que tampoco fue evaluada en la adquisición realizada por Cenabast. Por tanto, compite en las mismas condiciones que cualquier otro producto que cuente con registro sanitario vigente en nuestro país.

Valentín Díaz Gracia

Director Cenabast