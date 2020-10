Cambio cultural, el subsidio pendiente

SEÑOR DIRECTOR

Ignorar el gran aporte que significará el subsidio al empleo anunciado por el gobierno, y el foco en este ámbito del presupuesto 2020, como parte del plan de reactivación económica, sería miope de nuestra parte. Innegablemente es un apoyo para las empresas y las familias que han sufrido los efectos de la pandemia, sobre todo para las mujeres, quienes se han visto más afectadas en este periodo.

Es un incentivo necesario que aplaudimos, pero no por eso puedo dejar de poner sobre la mesa el rol complementario que tienen en este tipo de subsidios las políticas públicas y el cambio cultural que ya hace años venimos conversando. No es suficiente entregar un subsidio que potencie la reinserción de las mujeres al mundo laboral, si no vemos mayores políticas que velen por esto y que nos permitan avanzar hacia una mayor equidad de género en todos los espacios.

Como ecosistema no podemos negar nuestro rol. Y así como impulsamos a que los emprendedores sean parte de la reactivación económica, debemos empoderar a que más mujeres den el paso a través de mentorías, herramientas financieras, capacitaciones y por sobre todo convirtiendo a las emprendedoras actuales en modelos de rol de que romper barreras, crear empresas fuertes y líderes en sus industrias en el país y el mundo; es posible. Y también fomentar la creación de empresas que estén a la altura de estos cambios culturales.

Hoy los subsidios son un gran apoyo, pero debemos ver como una exigencia transversal el complemento cultural. Sin eso, frente a una nueva “pandemia” volveremos a retroceder.

José Manuel Correa

Director ejecutivo Endeavor Chile