Capacidad para crecer de la economía está agotada

SEÑOR DIRECTOR:

En su editorial del día 9 de septiembre, La Tercera constata, con razón, que se ha alcanzado el ajuste de la economía, pero que la capacidad de crecer está agotada. Ello contrasta con el dinamismo económico que mostró el crecimiento en las décadas del 90 y el 2000. Ello se explica, según el editorial, porque desde Bachelet II se privilegiaron políticas distributivas a costa del crecimiento.

La revisión del gasto público, muestra, sin embargo, que como proporción del PIB el gasto en protección social pasó de 6,2% en el 2015 a 6% en el 2019. En tal sentido, cabe señalar que son las debilidades propias de la economía las que explican la caída del PIB tendencial. Ello está asociado al estancamiento promedio de la productividad de la economía.

Hay dificultades en el campo educacional, en la capacitación y en la falta de consenso sobre los desafíos medioambientales; no obstante, el problema fundamental radica en que luego del boom minero de los años noventa del siglo pasado y el impulso que le dieron a la economía las concesiones de obras públicas entre 1995 y 2005 no han surgido nuevas actividades que puedan darle un impulso sustantivo al crecimiento y a la ampliación de la capacidad productiva. De ahí que la inversión no encuentre ámbitos rentables para su dinamización. La política del litio y el H2V y las medidas propuestas en el marco del Pacto Fiscal apuntan a resolver estas dificultades.

Eugenio Rivera Urrutia