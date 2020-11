Codelco y capital privado

SEÑOR DIRECTOR

Las noticias respecto a los resultados de Codelco al tercer trimestre son, en el margen, optimistas. A los innegables aumentos en productividad y eficiencia, dada la grave crisis global, se adiciona un inesperado precio del cobre, lo cual contribuye al incremento de utilidades del 86% respecto al año anterior. También hay una priorización y postergación de los denominados proyectos estructurales.

Sin embargo, la deuda adquirida en 2019 y 2020 para acometer estos proyectos ha sido del orden de los US$ 5.500 millones, a lo que se le suma una capitalización por parte del Estado de US$ 400 millones. Pese a esto, a corto plazo la utilidad antes del pago de intereses no se ve afectada por estos mayores niveles de deuda, pero de no llevar a cabo estos proyectos sin duda empeorará a futuro la capacidad de Codelco de manejarla.

Esto abre la discusión sobre la incorporación de capital privado en el patrimonio de Codelco, con el fin de allegar estos recursos para las inversiones requeridas, pudiendo participar inversionistas institucionales como las AFP o las compañías de seguros.

Existe experiencia internacional que avala el funcionamiento de empresas mixtas, con los debidos resguardos en el gobierno corporativo para proteger el interés público. De lo contrario, la contribución al erario fiscal continuará disminuyendo, tal como ha ocurrido en los últimos años, menoscabando la función del Estado en el gasto social.

Francisco Castañeda

Director Escuela de Negocios

Universidad Mayor