Columna de Daniela Lagos: The Serpent, otra serie más en el (enorme) montón del true crime

Por Daniela Lagos, Periodista y autora del libro Citas de series

A mediados de los años 70, Charles Sobhraj era un francés viviendo en Tailandia, en una gran casa donde la fiesta era constante, al igual que el flujo de turistas hippies occidentales. Estos visitantes muchas veces terminaban drogados y sin dinero o pasaporte, y otras veces sencillamente terminaban muertos.

Se sabe de al menos 12 víctimas del que fue conocido como el “asesino del bikini” o también como “la serpiente”, y que ha inspirado biografías, documentales, una película y ahora uno de los últimos estrenos de Netflix, la miniserie de ocho episodios coproducida por esta plataforma junto a BBC1, y que está disponible desde el 2 de abril.

The serpent es una producción atrapante, bien producida y con un buen protagonista, entre otras actuaciones dispares, pero en la explosión de series (ficcionalizadas y documentales) sobre crímenes y asesinos en serie reales, ¿es lo suficientemente buena como para destacar dentro de la enorme oferta y ganarse el corazón de los fanáticos del fenómeno llamado true crime? La verdad es que no tanto. Se queda en el montón.

Desde que explotó en la pantalla chica la rentable y exitosa tendencia de los crímenes reales, parece ser una llave abierta que no para de entregar opciones. Y dentro de las historias ficcionalizadas, el mismo Netflix tiene varias alternativas muy destacables, como Inconcebible, When They See Us y American Crime Story: The people vs. O.J. Simpson.

Estos son tres ejemplos de historias donde no sólo hay relatos atrapantes, bien producidos y actuados, sino que también se trata de esas series que calan hondo y quedan dando vueltas por días y semanas en la cabeza. De las que hay que comentar y quizás volver a verlas. De las que pueden o no contar con una campaña publicitaria, pero que de seguro tendrán el mejor boca a boca.

Comparada con esas o con otras igual de sobresalientes, como The act (Starzplay) o Des (OnDirecTV), The serpent queda chica. Sus diálogos (todos ficcionados, según se indica al inicio de la serie) se siente a ratos forzado y un poco clichés, sus personajes varían en los niveles de interés que generan, y sobre todo se siente liviana, como un producto de entretención e intriga en un momento en que el true crime está a otro nivel, contando historias importantes o impactantes, logrando mover y conmover, y no sólo hacer pasar el rato.