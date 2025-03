Columna de Ian Bremmer: El muro arancelario de Trump rompe con el pasado

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y de GZero Media.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha inaugurado una nueva era en la política comercial estadounidense, que representa una ruptura fundamental con el pasado, incluido su propio primer mandato. El llamado “muro arancelario” que Trump pretende construir alrededor de Estados Unidos no es solo una versión más agresiva de sus políticas transaccionales del primer mandato. Más bien, representa un esfuerzo mucho más ambicioso para remodelar el orden económico mundial y el lugar de Estados Unidos en él, impulsado por un presidente mucho menos disuadido por las consecuencias que la última vez.

Los primeros ladrillos de este muro arancelario se colocaron el 4 de marzo con la imposición de aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, con los que se había amenazado inicialmente a principios de febrero y que se retrasaron en el último minuto. Estados Unidos también duplicó los aranceles del 10% sobre los productos chinos que había impuesto un mes antes, con lo que la tasa acumulada sobre las importaciones chinas superó el 30%. Canadá y México anunciaron inmediatamente medidas de represalia dirigidas a industrias y estados estadounidenses políticamente sensibles.

Tras dos días de furiosos cabildeos y agitación en los mercados (de los que Trump culpó a los “globalistas”), los automóviles procedentes de México y Canadá y los productos conformes con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) habían obtenido una prórroga de un mes de los aranceles.

Pero estas exenciones temporales no deben tomarse como una señal de que el presidente está dando marcha atrás en los aranceles a los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos. Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, lo que afectará especialmente a Canadá. Además, pretende imponer aranceles a las importaciones mundiales de automóviles el 2 de abril, una medida que se dejaría sentir no solo en Japón, Corea del Sur y Alemania, sino también en México y Canadá, donde los fabricantes de automóviles estadounidenses han construido complejas cadenas de suministro. A principios de abril es también cuando la administración tiene previsto desvelar aranceles mundiales “recíprocos” diseñados para igualar los aranceles que otros países imponen a EE.UU. Estas medidas considerarán prácticas no arancelarias como impuestos, subsidios, manipulación de divisas y regulación que la administración Trump considera «injustas» para EE.UU. Los países con los regímenes arancelarios más elevados, como India, Argentina, Corea del Sur y Brasil, podrían enfrentarse a las medidas más duras.

Apenas unas semanas después del inicio de su segunda presidencia, la disposición de Trump a utilizar aranceles va mucho más allá de lo que vimos durante su primer mandato. Pero la diferencia no es sólo una cuestión de grado: Trump ya no ve los aranceles principalmente como una baza para regatear en las negociaciones. Por eso, los aranceles a México y Canadá se basaron en el fentanilo y la inmigración irregular; también por eso el presidente ni siquiera escuchó contraofertas antes de imponer los aranceles el 4 de marzo.

Entonces, ¿para qué sirven ahora los aranceles? La Agenda de Política Comercial 2025 de la Administración los enmarca como herramientas fundamentales para reubicar las cadenas de suministro, revitalizar la base manufacturera estadounidense y compensar los ingresos fiscales. Ya no se trata de abordar los déficits comerciales bilaterales o castigar las prácticas desleales, como fue en gran medida el enfoque de la política comercial del primer mandato de Trump. Ahora, los aranceles tienen que ver con “proteger el alma de nuestro país” y garantizar que el acceso al mercado estadounidense tenga el valor que tiene. Negociarlos, como hizo Trump la última vez, significaría sacrificar estos objetivos políticos fundamentales.

Lo que impulsa este cambio es la convicción de Trump de que el orden económico liberal de posguerra no fue la base de la prosperidad estadounidense, sino su perdición. Desde este punto de vista, Estados Unidos renunció a su soberanía económica tras la Segunda Guerra Mundial al reducir los aranceles y permitir la salida de capitales sin restricciones. El primer mandato de Trump comenzó a desafiar el consenso bipartidista de la liberalización del mercado y la integración global, pero su segundo mandato lo está llevando a un nuevo nivel. Su solución es aprovechar el dominio económico, militar y tecnológico de Estados Unidos para remodelar los flujos comerciales mundiales en su beneficio y corregir décadas de política equivocada. Eso es lo que pretenden los aranceles “recíprocos”: no crear una palanca de negociación sobre lo que potencialmente podrían ser cientos de países, sino reestructurar estas relaciones comerciales.

En el fondo, sin embargo, la estrategia del muro arancelario tiene una sola audiencia: China. Tan indiferente como se mostró el presidente a la hora de negociar compensaciones con Canadá y México, ha mostrado aún menos interés en comprometerse con Beijing. Las dos rondas de aranceles del 10% no fueron precedidas de una serie de exigencias para evitar la imposición «o de lo contrario», ni fueron seguidas de intentos de negociar su eliminación. Hasta ahora, las represalias han sido moderadas, pero la tasa arancelaria media de EE. UU. sobre todas las importaciones chinas se está acercando rápidamente a la zona de peligro en la que los líderes de China comienzan a sentir que se garantiza una respuesta más significativa, para no parecer débiles a nivel nacional.

Aunque algunos miembros de la Administración Trump pueden ver margen para el compromiso con Beijing, la preferencia es la contención e incluso la confrontación. A medida que empiece a construir su muro arancelario, Washington también obligará a sus aliados a tomar una dura decisión: purgar los componentes y el capital chinos de sus cadenas de suministro, al menos en el creciente número de sectores considerados críticos para la seguridad nacional (como los semiconductores, los minerales críticos, el acero y el aluminio), o quedarse totalmente fuera de los mercados estadounidenses. El riesgo de una nueva guerra fría es real, y el potencial de escalada es alto. Una ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y China tendría consecuencias catastróficas, no sólo para las dos mayores economías del mundo, sino para la economía mundial en su conjunto.

Pero el impacto a más largo plazo y más consecuente de la política comercial de Trump será sobre la propia arquitectura económica mundial. No se está preparando un gran acuerdo con China ni con ningún otro país. Por el contrario, estamos asistiendo a una transición de un sistema basado en normas de integración económica gestionada a uno de desacoplamiento coaccionado, fragmentación caótica y autosuficiencia económica.

Es probable que el presidente estadounidense mantenga el rumbo incluso ante una grave dislocación económica. Por supuesto, la administración espera que los consumidores y las empresas estadounidenses sientan los beneficios de su estrategia más pronto que tarde. Pero Trump ha aceptado la idea de que los aranceles puedan causar “un pequeño trastorno” a EE.UU. “¿Habrá algo de dolor?”, escribió sobre los aranceles el pasado mes de febrero. “Tal vez (¡y tal vez no!) Pero haremos que América vuelva a ser grande, y todo valdrá el precio que haya que pagar”.

El apoyo político de Trump entre los votantes republicanos es lo suficientemente duradero como para soportar las consecuencias económicas, al menos durante un tiempo. Y, a diferencia de su primer mandato, no se enfrenta a voces de contención dentro de su gabinete o en el Congreso. Como presidente cojo preocupado en gran medida por su legado, Trump tiene una tolerancia al dolor significativamente mayor que la última vez, tanto políticamente como en términos de impacto en el mercado, lo que significa que es probable que su muro arancelario perdure.

El mundo está entrando en un período de mayor incertidumbre económica, no porque los aranceles vayan a causar algún tipo de inflación o interrupción de la cadena de suministro -aunque lo harán-, sino porque Estados Unidos está desmantelando activamente el orden económico que una vez creó. Tanto si este intento de recrear la hegemonía estadounidense tiene éxito como si fracasa, representa el desafío más importante para el sistema de comercio mundial desde su creación. Y a diferencia de los anteriores, éste procede del propio arquitecto del sistema.