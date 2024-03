Columna de Ian Bremmer: Otra política exterior de Trump

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y GZERO Media, y autor de El poder de la crisis.

¿Y si gana Donald Trump? Esa es la pregunta que se hacen ahora los gobiernos de todo el mundo. El expresidente tiene al menos las mismas posibilidades de recuperar la Casa Blanca. Pero incluso si Trump es la misma persona carismática, impulsiva, abrasiva y transaccional que era hace cuatro años, el mundo que le rodea se ha convertido en un lugar más obviamente peligroso.

Como presidente entre 2017 y 2021, Trump cosechó algunos éxitos notables en política exterior -un tratado de libre comercio de América del Norte revitalizado, los Acuerdos de Abraham, un reparto más justo de los costos de la OTAN, alianzas de seguridad nuevas y más sólidas en Asia. Sin embargo, hoy, dos guerras, una China en desaceleración, una economía mundial ralentizada y el desarrollo sorprendentemente rápido (y acelerado) de la inteligencia artificial plantearán exigencias totalmente nuevas a su liderazgo.

En cuanto a China, una segunda presidencia de Trump supondría un giro hacia un enfoque estadounidense más confrontativo de la rivalidad. Empezando por el regreso de Robert Lighthizer, el zar del comercio de Trump, y un nuevo impulso contra aliados de EE.UU., como Japón y Corea del Sur, para renegociar los términos comerciales y de seguridad con su administración. El éxito del enfoque de Trump dependerá casi por completo de cómo responda Beijing. El presidente Xi Jinping podría decidir que su estrategia de mayor compromiso (aunque todavía limitado) ha fracasado y que Estados Unidos nunca podrá ser un socio negociador previsiblemente fiable. O podría decidir que el empeoramiento de las perspectivas económicas de China a largo plazo exige un enfoque más conciliador, presentando a Trump algunas victorias políticas notables. Pase lo que pase, una segunda presidencia de Trump crearía tanto mayores riesgos en las relaciones con China y como mayores oportunidades que un segundo mandato de Joe Biden.

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, asisten a su reunión bilateral al margen de la Cumbre del G20 en Osaka, el 29 de junio de 2019.

En cuanto a la OTAN, Trump debilitará la alianza transatlántica. Su convicción de que todos los miembros europeos cumplan las promesas que hicieron hace décadas de gastar un mínimo del 2% de su PIB en su propia defensa está profundamente arraigada, y no es descabellada. ¿Por qué, se pregunta, si Rusia supone una amenaza tan grave para la seguridad de Europa, necesitaron los líderes europeos la invasión de Ucrania para comprometerse más seriamente a defender su continente?

La mayoría de los países de la OTAN no estarán dispuestos o no podrán cumplir las condiciones de mayor gasto que establezca Trump. Es improbable que Trump intente retirar a Estados Unidos de la alianza, independientemente de las amenazas que haga, pero tanto los aliados en Europa como los enemigos en el Kremlin tendrán motivos para dudar del compromiso de la administración Trump de defender a los socios de la alianza bajo ataque. Y los líderes europeos no tendrán tiempo ni voluntad política para construir la “autonomía estratégica” a la que ha instado el presidente francés Macron para reforzar la autodefensa de Ucrania, una gran victoria para Vladimir Putin. Los Estados de la OTAN más próximos a las fronteras rusas tienen razón al preocuparse.

En Medio Oriente, Trump podría desempeñar un papel más estabilizador. Los Acuerdos de Abraham, probablemente el mayor logro en política exterior de su primer mandato, normalizaron las relaciones entre Israel y algunos de sus vecinos árabes, estableciendo las condiciones para una región más estable y próspera. (También puso de manifiesto la indiferencia casi total que los gobiernos árabes ricos sienten hacia los palestinos). Los atentados terroristas de Hamas del pasado otoño y la aplastante respuesta israelí a los mismos han puesto esta esperanza -y la perspectiva de que incluso Arabia Saudita pudiera llegar a un acuerdo con Israel- en suspenso indefinido. En un segundo mandato de Trump, su instinto transaccional y sus sólidas relaciones con los líderes árabes del Golfo podrían reavivar esta posibilidad.

La falta de inhibición de Trump a la hora de golpear directamente a Irán -¿recuerdan el asesinato selectivo por parte de su administración del jefe de defensa iraní Qasem Soleimani?- también podría crear riesgos extras. Pero Irán no tiene ningún interés en una peligrosa confrontación directa con Estados Unidos o Israel que no pueda ganar, especialmente cuando una derrota podría crear una crisis en casa. Incluso en este caso, el enfoque de Trump tiene más probabilidades que las medias tintas de la administración Biden de producir un avance en forma de nuevas concesiones, que sea principalmente positivo para Medio Oriente y su estabilidad.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se dan la mano sobre la línea de demarcación militar en la aldea fronteriza de Panmunjom en la Zona Desmilitarizada, el 30 de junio de 2019.

Una segunda administración Trump también intentaría llegar a nuevos acuerdos, tanto en materia de seguridad fronteriza como de política comercial, con la probable próxima presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la sucesora preferida del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. La revisión programada del acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá en 2026 podría hacer que las relaciones comenzaran de forma polémica, pero ambas partes saben que EE.UU. tiene toda la capacidad de negociación en este caso, y la economía manufacturera de México se beneficiará del enfoque más agresivo de Trump hacia China. Pocos predijeron que Trump podría construir una relación pragmática mutuamente beneficiosa con López Obrador, quien podría ayudar a Sheinbaum y Trump a generar confianza.

Por último, el norcoreano Kim Jong-un estaría encantado de recibir de nuevo a Trump, el único presidente estadounidense dispuesto a negociar con él, y Trump sigue intrigado por la continua oportunidad de cerrar el único acuerdo que cree que ningún otro presidente estadounidense puede conseguir: sobre el programa nuclear norcoreano. Esto es una mala noticia, por supuesto, para Corea del Sur y su presidente, Yoon Suk-Yeol, que podría tener poco que decir sobre lo que Trump ofrece a Kim a cambio de un acuerdo.

Pero la mayor preocupación para los aliados de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre es la incertidumbre sobre la fiabilidad a largo plazo del gobierno más poderoso del mundo. Gane o pierda, Trump ha cambiado el debate dentro de la política estadounidense para revitalizar un aislacionismo que no había ganado tracción en Washington desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una nueva realidad aterradora que no depende del resultado de las elecciones.