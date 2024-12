Columna de Tomás Jordán: ¿Qué lecciones podemos sacar de las pasadas elecciones?

Las elecciones pasadas nos han dejado varias lecciones. Como afirmamos en una columna de agosto, las elecciones municipales nos mostrarían el camino político de los años venideros. También que se afirmaría la idea de un sistema de partidos de 4/4, el rol de los independientes y, finalmente, una alerta sobre la participación y elegibilidad de las mujeres.

Pareciera que ocurrieron todas las cuestiones anteriores. Lo primero que nos da cuenta es la «volatilidad del electorado». Con el voto obligatorio hemos pasado del voto Rechazo en el plebiscito de 2022, a una mayoría de republicanos en mayo de 2023, al voto En Contra en diciembre del mismo año, a una mayoría relativa de la derecha en octubre y a grandes triunfos de las fuerzas de centro-izquierda (Orrego) e Izquierda (Mundaca) en noviembre. Así, podemos afirmar es que aún no se asienta el electorado y no hay predictibilidad sobre cómo se moverá en lo que viene y eso es parte de nuestro paisaje político.

Los comicios también mostraron una «disociación entre Gobierno y electorado». El Oficialismo pasa por una crisis profunda derivada del caso Monsalve, arrastrándose por semanas y no pudiendo encauzarla. La crisis Caval en 2015 fue larga pero orientada por medio de la Comisión Anticorrupción. Acá, aún no se visualiza la forma de salir. Ahora bien, en ese escenario, el electorado no castigó al Gobierno, sino que le otorgó un empate político, no permitiendo a las oposiciones erigirse como triunfadoras. Es más, se produjo un retroceso de su principal figura presidencial, como es el caso de Evelyn Matthei y la necesidad de concurrir a una primaria.

Como afirmamos en agosto, el sistema de partidos ya no es de 3/3 o dos grandes bloques sino de 4/4 donde encontramos una derecha radical, centro-derecha, centro-izquierda e izquierda. Este es el nuevo escenario. Hasta las elecciones de consejeros constitucionales de 2023 parecía que las fuerzas moderadas de ambos bloques se iban diluyendo, pero el domingo recién pasado se afirmó una tendencia inicial hacia la antigua centro-izquierda y centro derecha. Los triunfos de Orrego, Saffirio, Paco, Juliá y Santana, como las derrotas del PC y republicanos lo demuestran. Se suma a ello, los liderazgos tipo Vodanovic, San Martín y Castro, todos moderados.

Esto no es menor, pues podemos estar ante brotes verdes y de cara a la presidencial, de un resurgir de las fuerzas centrípetas, abandonando el ciclo polarizante, generando un dilema para aquellos actores político que han optado por la polarización como fórmula del éxito en ambos polos del sistema político.

Finalmente, dos cuestiones. Primero, se instala la figura del independiente, curiosamente, en la centro izquierda. Los independientes fueron una figura muy propia de la derecha en la transición a la democracia, pero hoy, pareciera que tal asunto dio un giro hacia la centro-izquierda e izquierda, como un rechazo al multipartidismo, con base en una vocación de fragmentación que debe ser contenida. El FA es el ejemplo a seguir, es decir, un partido paraguas de diferentes posiciones. A lo mejor, en un inicio, pueden ser las federaciones.

Segundo, y quizá lo más relevante, es el retroceso en las mujeres electas. Este es un asunto a mirar finamente. Las mujeres cuando compiten tienen un gran porcentaje de elegibilidad, pero son menos. En 2024 un 64% fue electa para alcaldesas, un 83% para concejalas y 84% en Cores, siendo el problema su selección para candidatas por parte de los partidos.

Por Tomás Jordán, abogado constitucionalista.