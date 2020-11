SEÑOR DIRECTOR

Que la carrera diplomática está estancada, no es novedad. Como Asociación de Diplomáticos de Carrera hemos planteado desde hace años tal situación, que desmotiva y provoca frustración al ver truncadas las legítimas expectativas de crecimiento profesional. Esto puede llegar a impactar negativamente en la ejecución de la política exterior de nuestro país y requiere abordarse de manera urgente.

Por ello, no deja de sorprendernos que la Dipres y el Ministerio de Hacienda hayan decidido no incluir un artículo transitorio en la Ley de Reajuste del Servicio Público, que permitiría el ascenso de cerca de 40 funcionarios del Servicio Exterior, quienes -habiendo cumplido con los requisitos que exige la ley- no pueden aspirar a una promoción. Si ellos no ascienden, tampoco lo hacen los grados inferiores.

La incorporación de este artículo en la Ley de Reajuste no implica recursos financieros adicionales, ni un aumento de la Planta del Servicio Exterior. Es simplemente la salida temporal a uno de los tantos problemas que ha ocasionado la mal llamada “Ley de Modernización” (Ley 21.080), que tiene paralizado el mecanismo de movilidad del escalafón en tres de los cinco grados que componen la planta.

Hasta ahora, nuestro compromiso y alto profesionalismo han posibilitado continuar con el trabajo en política exterior. Además, hemos asumido nuevos desafíos en atención ciudadana, en Chile y en el extranjero. Esto debería ser preservado, estimulado; sin embargo, la real crisis que ha producido el congelamiento de los ascensos de los diplomáticos de carrera no apunta en ese sentido.

Esperamos que las autoridades sepan ponderar lo que implica esta problemática, insostenible para el Servicio Exterior de Chile.

Mila Francisco

Presidenta Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA)