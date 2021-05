Construir es colectivo

SEÑOR DIRECTOR

En relación a la entrevista a Alejandro Aravena y a la carta de Juan Pablo Urrutia publicadas por La Tercera el domingo y lunes respectivamente, enfatizamos que la densificación en barrios 9x18 ha sido fruto de un trabajo acumulativo y colaborativo que desde 1990 ha generado publicaciones, proyectos, prototipos y políticas públicas para cambiar el rumbo de la agenda habitacional.

Esta mirada colectiva no solo ve una “solución a un déficit”, sino un proyecto de ciudad y sociedad que parte del reconocimiento de esos barrios. Estas nuevas casas no están “en el aire” como dice Aravena, sino ancladas en el territorio. Tienen una historia y una materialidad concreta, que obliga a no partir de cero ni en abstracto como lo ha hecho la política de vivienda masiva.

El trabajo colaborativo que promueve el Laboratorio 9x18 UC plantea una política de regeneración urbana basada en los “Pequeños Condominios”, que dan independencia a las distintas generaciones que cohabitan, en una lógica de micro radicación, preservando las redes familiares y sociales existentes, así como el patrimonio tangible e intangible de estos territorios. Estas iniciativas han sido fruto del trabajo de académicos e investigadores, funcionarios públicos del Minvu y municipios, ONG, empresas privadas, profesionales externos, dirigentes sociales y vecinos.

Al contrario de lo señalado por Aravena, no ha faltado “capacidad de escucha” ni instancias de conversación entre las instituciones y actores, el diálogo viene ocurriendo de forma regular e intensa hace décadas, pero todavía falta mayor voluntad política para impulsar este desafío. Bienvenidos todos y todas quienes quieran sumarse a esta tarea.

Rodrigo Tapia

Director y equipo del Laboratorio 9x18 UC