SEÑOR DIRECTOR:

Otra vez Chile y la familia de Carabineros están de luto. Las redes sociales y los medios de comunicación se colmaron de lamentos y más de alguno se llenó la boca con anuncios de querellas y palabras de condena, que al cabo de un par de días serán olvidadas hasta que tengamos un nuevo mártir.

Pero, la pregunta que me hago cada vez que las noticias comunican el fallecimiento de un o una carabinero en manos de delincuentes es ¿cuántos más faltan? El verdadero reconocimiento debe ser hoy y ahora. Requieren robustecerse, ampliar sus atribuciones, darles más y mayor protección y recursos. No pueden seguir esperando ni sintiendo miedo de ejercer su labor por falta de respaldo. Ya no hay más excusas ni hay tiempo para mesas, hay que llevarlo a votación ahora y ver quienes están de uno u otro lado y para eso se requiere de la voluntad unánime de todos, desde donde espero que el Presidente actúe usando sus atribuciones y alineando a su sector.

Karla Rubilar B.

Ex Intendenta de la Región Metropolitana