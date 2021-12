“El llamado de la tribu”

SEÑOR DIRECTOR

En su columna del domingo, titulada como esta carta, Daniel Matamala plantea bajo diversas afirmaciones que el cuadro político actual habría vuelto a ser el de siempre: “al lado derecho, la Coalición del Sí. Al lado izquierdo, la Coalición del No”.

Sin embargo, el diagnóstico está hecho bajo un análisis demasiado categórico. De hecho, Matamala no muestra ningún atisbo de duda en afirmar algo semejante. Es una distinción superficial, pues engloba múltiples sentires y pesares en una simple dicotomía. No, la elección que se aproxima no representa a la del plebiscito del 88. Kast no es Pinochet -siempre ha sido respetuoso del orden institucional- y Boric tampoco sería la democracia.

No hay duda de que el país se ha polarizado y las mismas élites dirigentes han contribuido a ello. Mas, debemos dejar el maniqueísmo tosco de menospreciar al rival. El periodismo debe contribuir en ello, moderando, contraponiendo e informando rigurosamente. Acá ambas opciones son válidas, legítimas y democráticas (pese a sus diversos problemas). Ambas intentan representar a Santiago y regiones, a viejos y jóvenes, y a hombres y mujeres. No sigamos falsas divisiones odiosas creadas desde arriba.

Álvaro Vergara N.

Investigador del IES