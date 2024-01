El ranking y las notas

SEÑOR DIRECTOR:

En el artículo “Notas infladas y sueños rotos: el contradictorio legado del ranking” publicado recientemente, se ´señala cómo la incorporación del ranking para el ingreso a la educación superior ha provocado que los colegios inflen sus notas. Me parece imprescindible aclarar que utilizar el rendimiento escolar como instrumento de ingreso es una decisión correcta, ya que se correlaciona fuertemente con el éxito durante los estudios y permite avanzar en equidad. Debido a la heterogeneidad en la calidad de la educación secundaria, algunos estudiantes requerirán más apoyo académico en su primer año universitario, pero con la motivación podrán nivelarse y ser exitosos.

La heterogeneidad de los colegios y las diferentes prácticas evaluativas hacen que asignar un puntaje que refleje la trayectoria escolar, en forma justa para todos los estudiantes, no es una tarea fácil. Cuando el Cruch incorpora el ranking para la admisión, los expertos presentaron una fórmula de cálculo que permitía asegurar la equidad y que no provocaba incentivos de inflar las notas. Sin embargo, el Cruch incorporó una “primera etapa” de bonificación sobre el puntaje, lo que entrega muy poca información adicional al NEM y, por lo mismo, no ha generado el impacto esperado en equidad en el ingreso, provocando efectos secundarios no deseados.

Sí, es posible mejorar la fórmula de cálculo del puntaje ranking para lograr avanzar en inclusión y evitar los efectos no deseados. Invito a todos a trabajar para ello y así avanzar en inclusión en educación superior.

Fernanda Kri Amar

Rectora Universidad de O’Higgins