Escuchar a las escuelas

SEÑOR DIRECTOR

Las nuevas indicaciones del Plan Paso a Paso proponen una “nueva presencialidad” para retornar a clases el segundo semestre. Esta propuesta surge de una escucha que el gobierno planteó con más de 120 organizaciones vinculadas a la educación.

Frente a este nuevo escenario de apertura y que diversos organismos respaldan como es la Unesco, Unicef y la OMS, creo que es necesario mantener la máxima de escucha, pero esta vez hacia las escuelas y comunidades educativas.

Cuando hablo de escuchar, es para entender y no conocer la realidad del otro; es para entender las dificultades que tienen muchos establecimientos a nivel de infraestructura y equipamiento; es para entender los miedos y cansancio que sufren los equipos docentes; es para entender las aprensiones o dificultades que tienen muchas familias.

La tarea no es fácil, y es que no todos los colegios y establecimientos educativos de nuestro país cuentan con estándares que cumplan con los protocolos sanitarios. Sin embargo, no me cabe duda que sí cuentan con equipos directivos, docentes y asistentes que están 100% comprometidos con la educación. Lo han demostrado este año y medio de clases a distancia.

Ricardo H.C. Evangelista

Director ejecutivo Fundación Sara Raier de Rassmuss