A propósito de su reciente artículo sobre evasiones en el Metro de Santiago, deseo señalar que pedí al Metro la renovación de mi carnet de la tercera edad. Lo pedí por internet. La información era que me lo enviarían a mi domicilio. Consulté por mail cómo lo harían con la foto, pues el nuevo carnet va sin foto. Me llamaron del Ministerio de Obras Públicas para decirme que, efectivamente, el nuevo carnet va sin foto. Cuando hice presente que eso se puede prestar para que inescrupulosos presten el carnet de la tercera edad a quienes no les corresponde, me respondieron que ellos no tenían respuesta.

Señor director, si queremos evitar evasiones en el Metro, debemos ser más rigurosos en las credenciales a personas de la tercera edad.

Maximiano Errázuriz