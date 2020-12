SEÑOR DIRECTOR

El ministro de Hacienda Ignacio Briones dice en La Tercera del domingo, “Pero en el tema de los ingresos de emergencia me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar antes y de manera más amplia, cuestión que vino después”. Aunque esto último tampoco es efectivo, pues los trabajadores han debido hacer uso de sus ahorros previsionales para seguir alimentándose ante la pérdida de sus empleos por el Covid-19, el ministro no ahonda con la misma franqueza en las consecuencias sociales, laborales y económicas que ha tenido para la gente no haberlo hecho. La información estaba, aunque para algunos el hambre y el hacinamiento de vastos sectores de la población les eran (y les siguen siendo) desconocidos.

A estos “mea culpa” posteriores e impunes ya nos tienen acostumbrados algunas de nuestras autoridades y exautoridades, como cuando algunos dicen que debieron haber privilegiado y mejorado la educación pública cuando estaba en sus manos haberlo hecho. Qué duda cabe que a futuro -y cuando se vean expuestas las consecuencias sociales que ello generará- algunas de nuestras autoridades dirán: “hubiéramos podido llegar antes” en erradicar de la pobreza infantil a los más de un millón de niños y niñas que la sufren, y en mejorar la pésima educación parvularia y escolar pública, cuna de las desigualdades e inequidades sociales que hoy tenemos.

Víctor Pérez Vera

Ex rector de la Universidad de Chile