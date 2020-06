SEÑOR DIRECTOR

Es una lástima la noticia sobre el impacto del Covid-19 en el poco avance de la inserción laboral femenina en Chile, pero es a la vez una oportunidad que no se debe desaprovechar. Para que este país use de manera efectiva su fuerza productiva, se requiere un cambio cultural urgente no solo en la vida laboral, sino también en la vida doméstica. De esto dependerá la salida de la crisis económica que se avecina. ¿Qué espera el Ministerio de la Mujer para generar una campaña que muestre la responsabilidad masculina en el trabajo doméstico? La división de tareas en el hogar podría salvar a Chile del desastre económico.

María Paz Undurraga