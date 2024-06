Intimidados

SEÑOR DIRECTOR:

Una corriente con atisbos de octubrismo está latente, de la que aflora la intimidación; el que no baila no pasa, suspensiones de eventos para evitar posibles desmanes, marcas a profesores, rocío con bencina, carteles degradantes. A lo menos preocupante, una gran molestia sigue viva, no debemos olvidar que somos los mismos habitantes, más algunos cuantos inmigrantes, que habitamos el Chile del estallido.

En estos tiempos de la incertidumbre y disconformidad colectiva donde nos sentimos extraviados, buscamos abrigo ante la inseguridad para mitigar la ausencia de certezas en que se han vuelto nuestras vidas. ¿Por dónde partimos, y cómo logramos abrazar la confianza que nos permita lograr tomar el cauce y apagar la llama para evitar que ese volcán explote?

Alejandra Velasco Ibáñez