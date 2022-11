La peor de las violencias contra la mujer

SEÑOR DIRECTOR:

Hay tantas violencias distintas contra la mujer, pero no hay ninguna más feroz que la pobreza, porque involucra todas las demás.

De esas y otras vulneraciones que se recuerdan en el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, como directora de operación social territorial del Hogar de Cristo conozco más de las que quisiera.

No existe manifestación más cruda de la pobreza que la vida en la calle. Y en el caso de las mujeres, esa realidad se amplifica en materia de vulneraciones, porque ser pobre, no contar con un techo, tener problemas de consumo, no saber leer ni escribir o venir de un país aún más pobre y ser mujer es lo que los estudiosos llaman “interseccionalidad”. Una suma de condiciones que profundizan la desigualdad y la violencia.

Porque la violencia contra la mujer no es solo el golpe que le propina su pareja, o un agarrón en la micro, o la manipulación de un explotador sexual, es sobre todo la pobreza. Viene de cerca la recomendación, pero invito a leer el estudio “Ser niña en una residencia de protección en Chile”, que Hogar de Cristo publicó en 2021, porque describe a la perfección de qué hablo.

Solange Veloso

Hogar de Cristo