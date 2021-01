La tentación de comprar una vacuna contra el Covid-19 por Internet

La vacuna contra Covid-19 representa hoy la esperanza de retornar a la normalidad. Es por ello, que en muchos casos, la desesperación nos puede llevar a tratar de conseguirla por canales no oficiales.

Actualmente son pocas las vacunas que han recibido aprobación sanitaria en el mundo, y su distribución y administración se canalizan a través de los gobiernos. La autoridad sanitaria de cada país, define qué vacuna utilizar, cuántas dosis comprar y qué población tendrá prioridad para ser vacunada. El modelo de venta directa aún no se implementa en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, si compra una vacuna por internet lo más probable es que no le llegue nada a su casa.

Para asegurar su eficacia, las vacunas deben almacenarse (y transportarse) en condiciones específicas de temperatura, humedad, luz, etc. En un producto comprado por canales no autorizados no podemos asegurar que se respeten estas condiciones. Para obtener un efecto terapéutico óptimo y minimizar los riesgos, las vacunas deben ser administradas por personal de salud con entrenamiento especializado, conocimiento y experiencia.

En situaciones de crisis, siempre existen inescrupulosos que buscan estafar a la población ofreciendo productos adulterados. Estos productos se comercializan de manera informal (e ilegal) en ferias, comercio ambulante y a través de internet.

Un producto falsificado no será efectivo, e incluso puede causar daño a la salud de quien lo utilice.

* Académico Escuela Química y Farmacia U. Andrés Bello