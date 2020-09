SEÑOR DIRECTOR

La promulgación de la Ley del Cáncer “Claudio Mora” ha sido un gran paso no solo para los pacientes de la enfermedad y sus familias, sino que un hito mayor en el sistema sanitario chileno. El trabajo de muchas personas ha dado frutos y permitido visualizar un mejor futuro para tantos chilenos que sufren esta enfermedad. Pero hay mucho por hacer. Como asociación de pacientes con representatividad en casi todo Chile, conocemos de primera fuente las áreas donde se debe fortalecer el trabajo y queremos ser un aporte real a la conversación y a la toma de decisiones.

Estamos felices por la Ley, pero preocupados. Este año ha sido particularmente peligroso, no solamente por la pandemia, sino porque el plan de recuperación de la autoridad respecto del cáncer no ha sido implementado y no existe una clara evaluación de cuántos pacientes han visto pospuestos sus diagnósticos y tratamientos. Se nos ha dicho, además, en las reuniones en que participamos con el Minsal, que no habrá recursos para enfrentar el plan de recuperación, lo que nos parece grave.

Pasan las semanas y el Ministerio no aborda de manera decidida esta problemática. La dura cifra de tres chilenos que mueren cada hora por cáncer es un número que en sí implica una pandemia con la que vivimos en Chile. Aún estamos a tiempo de evitar que ello siga ocurriendo y confiamos en que la autoridad renovará su compromiso con los pacientes oncológicos y que pueda enfocar acciones para proveer los recursos necesarios que faciliten la óptima implementación del plan de recuperación.

Piga Fernández

Presidenta

Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos