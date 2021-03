Más allá de las utilidades del cobre

SEÑOR DIRECTOR

Las utilidades son lo residual, hasta marginal, de las transacciones de una empresa y en menor cuantía, aun los impuestos, por ser una proporción de las primeras. Por lo tanto, es imprescindible considerar las operaciones y actividad económica que genera la gran minería del cobre. El propio CRU, la gran consultora británica en minería, analizando los aportes de las 10 mayores minas en Chile en la última década, excluyendo Codelco, concluye que los impuestos representan el 35% de la sumatoria del valor agregado al país. Sus flujos operacionales (empleos, proveedores y servicios locales) e inversiones se multiplican por tres, en gastos y capital incorporado a la economía chilena. En diez años generaron al país una trascendente actividad por US$ 67.000 millones y del ámbito tributario se captaron rentas inferiores en magnitudes por US$ 26.000 millones, ciertamente, aun así, gravitantes.

Y la tributación es definitivamente progresiva, por cuanto, a similar volumen de producción, cuando subió el precio del cobre de US$3 a US$4, la recaudación tributaria se ha incrementado significativamente de US$ 2.500 a US$ 4.800 millones, participando así el Estado de los ciclos positivos y no asumiendo compromisos de los periodos de baja.

Es indispensable considerar que un alto precio del cobre involucra importantes riesgos: la mayor competitividad de sustitutos; el resurgimiento del cobre secundario/usado; el estímulo de incrementar la producción de países definitivamente con leyes más altas que las de las minas chilenas e induce a una racionalización en su intensidad de uso. Y la gran interrogante abierta es si el alto precio actual es debido a un circunstancial desfase entre un consumo en proceso de reactivación y una producción retardada como una resultante adicional de la pandemia.

Rafael Aldunate Valdés

Integrante del Comité de Expertos del Cobre 2020