Otro Instituto Nacional

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada, Carolina Vega, rectora del Instituto Nacional, compartió una carta lamentando la estigmatización de sus estudiantes. El texto respondía a los comentarios de autoridades, que hacían eco de las imágenes con las que el establecimiento se presenta en los medios de prensa; imágenes asociadas a violencia, tomas y radicalismo de un colegio donde, más que estudiar, se combate. Pero esa parte no representa al todo.

En el último tiempo he podido visitar el Instituto y, desde estas experiencias, lamento que las buenas noticias no “vendan” ni se conozcan como merecen. Ahí he presenciado las actividades de sus academias literarias, deportivas y científicas, en cada una de las cuales sus estudiantes son organizadores y protagonistas. Esta semana asistí a la celebración del noveno aniversario de su archivo histórico. La solemnidad y cariño que su rectora, docentes, estudiantes y exalumnos profesan al colegio es digna de destacar; desde que entonan el himno nacional y el del Instituto, portando con orgullo su estandarte, hasta la seriedad con la que abordan los diálogos y exposiciones de las materias académicas.

Aun reconociendo la crisis que enfrenta (expresión atribuible al país), el Instituto Nacional va mucho más allá de los grupos y acciones violentistas que hacen noticia. Es de esperar que esa gran mayoría que no figura sea el verdadero motor y modelo de un establecimiento que, precisamente, fue concebido como tal para el sistema educacional de nuestro país.

El Instituto no necesita más crítica, sino el apoyo de las autoridades y de la sociedad, para que esas iniciativas invisibles prevalezcan y sigan dando vida a este insigne establecimiento.

María Gabriela Huidobro

Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andrés Bello