Preocupante clima político

SEÑOR DIRECTOR

Es alarmante el nivel de hostilidad que puede apreciarse en el mundo político en nuestro país. Basta ver o leer la prensa para tomarle el pulso a la continua beligerancia de los actores -especialmente lo que ocurre en la campaña presidencial-que copa la pauta noticiosa.

En paralelo, los dimes y diretes -casi novelescos-entre gobierno y oposición, por diversos temas -pensiones, retiros de las AFP y, últimamente los muy rimbombantes de la acusación constitucional e indulto a “presos de la revuelta”-, denotan la explícita degeneración de la experiencia política nacional.

Por su parte, y casi como si no existiera, la Constituyente continúa su camino, no sin complicaciones. Parece inexorable -entonces- que hoy los bandos en disputa son gobierno, oposición y la Convención; algo que no se ve nada propicio para el país.

Seguramente, si fracasamos en el intento de crear una mejor nación, todos estos dirigentes explicarán a Chile su responsabilidad. ¿O seguirán -incluso en la capitulación- apuntando a sus antípodas?

Querámoslo o no, la historia nos da cátedra de nuestra praxis político-social en más de dos siglos de República. ¿La tomaremos en cuenta esta vez?

Jorge Wasyluk Nieto