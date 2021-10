Programa de Boric

SEÑOR DIRECTOR

Estamos a menos de un mes de la elección, y el candidato Gabriel Boric aún no publica su programa de gobierno. Lo único que sabemos es que en su equipo económico hay varios nombres que eran parte de la campaña del ex abanderado del PC, Daniel Jadue, como la ex presidenta de la CUT Bárbara Figueroa. Esto solo da para pensar que sus propuestas tendrán un viraje profundo hacia la extrema izquierda, lo que resulta aterrador para quienes creemos en la libertad.

Renata García D.

Economista