Responsabilidad

SEÑOR DIRECTOR

Cada día sumamos miles de enfermos y decenas de fallecidos. Lo que muchos aún no han entendido es que, tras estas cifras, no hay buenas o malas estrategias, lo que hay es una mala ejecución por hábitos y conductas aún no adquiridas masivamente.

Debemos todos, de una vez por todas, hacernos cargo y dejar de criticar al Minsal, al gobierno y/o a cualquier otra autoridad por la definición de una u otra estrategia y entender que en lo que estamos fallando no es en la definición de éstas, sino que en la ejecución colectiva y responsable de las normas de cuidado.

Jaime Villalobos Arrate