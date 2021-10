Sentido común vs. reglas

SEÑOR DIRECTOR

A raíz del nuevo caso de contagio de Covid de un jugador de Colo Colo que jugó contra Audax Italiano queda claro que la rigidez mostrada por la ANFP y el presidente del Club Audax Italiano carecían de sentido común.

Si hay algo que ha demostrado la pandemia es que en algún momento las reglas deben reevaluarse y no mantenerlas rígidas como una especie de castigo al contagiado y a su entorno. No solo se vulneró la justicia deportiva, sino que también se dio una clara lección que lo único que importa es ganar aunque sea exponiendo a menores no solo a contagiarse, sino que también a ser dañados por la diferencia física con profesionales adultos.

Los entes que forzaron al cumplimiento de la norma deberán dar explicaciones y responder por este nuevo brote, y el Club Audax Italiano hacer cuarentena y jugar el día martes aunque sea con menores de edad; total, la regla dice eso.

Rodrigo Vásquez

Abogado