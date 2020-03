Situación en las cárceles

SEÑOR DIRECTOR

Alarmante fue la situación vivida en el recinto penitenciario Santiago 1, donde, según informaron las autoridades, hubo un intento de fuga. Más preocupante aún fue ver cómo los familiares perdieron el control y, además de los desórdenes al interior de la cárcel, se generó el caos afuera de ella.

El padre de un interno hizo un llamado a mejorar las condiciones en las cárceles, mencionó cómo eran las piezas, los baños, etc. Me sorprendió que no justificara las acciones de su hijo y me alegró que hiciera ver que como persona cada interno debiese tener las condiciones mínimas para llevar su condena de la mejor forma. ¿Cómo estar tranquilo si sabes las condiciones en que vive tu hijo? ¿Cómo mantener la calma si incluso en el medio libre la crisis sanitaria poco a poco se ha propagado?

Durante los años en que hemos trabajado por la inserción social y laboral de quienes están privados de libertad nos hemos dado cuenta que urge una reestructuración de los recintos. ¿No están los recursos? Sí, puede ser, es un trabajo que requeriría de una gran inversión. ¿No es prioridad hoy? También puede ser; pero la preocupación por los contagios del coronavirus nos ha hecho poner en la mira a las cárceles, su infraestructura, el espacio entre un interno y otro, la limpieza, el acceso a servicios básicos de calidad, etc.

Más allá de la entrega de alcohol gel, de jabón, de mascarillas; la preocupación debe ser constante. Mantener la dignidad- y es por esto que entendemos la desesperación de las familias- no es solo un deber de las autoridades sino un derecho de las personas. ¿Imagínense un interno contagiado? ¿Estarán las cárceles están preparadas?

Lucía Ruíz-Moreno

Directora Ejecutiva Fundación Paternitas