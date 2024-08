¿Son necesarios tres puntos de cotización a reparto?

SEÑOR DIRECTOR:

Estamos leyendo hace varios días que ahora la garantía por años cotizados ya no estará dirigida a todos los pensionados, sino que tendrá foco en la clase media, especialmente en las mujeres; que la PGU no se ampliará al 10% más acomodado y que habrá un bono tabla para igualar las pensiones de hombres y mujeres que estén bajo las mismas condiciones. Financiar todas estas iniciativas tiene un costo máximo de 1,6 puntos de cotización adicional. No se comprende entonces la insistencia en destinar tres puntos de cotización a reparto cuando los beneficios se han reducido por la focalización.

A esto se suma que es difícil pensar que la cotización “transitoria” al fondo común será realmente así, siendo que va a tener una duración de 40 años si eventualmente se cumpliera lo propuesto. Ni siquiera los trabajadores que recién están ingresando al mercado laboral verían su desaparición completa; por no mencionar que hay varios antecedentes de cargas transitorias que se volvieron permanentes.

Gabriel Cestau

Director Observatorio Perspectivas