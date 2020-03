SEÑOR DIRECTOR

En La Tercera online, en la sección llamada Re:Constitución, se hace un análisis sobre las distintas visiones que existen en torno al estado “subsidiario” y “solidario”.

Respecto a esta discusión, me gustaría complementar que un estado solidario dista mucho de plantearse como una oposición al concepto de subsidiariedad. La solidaridad apunta, al menos en su visión socialcristiana, a la relación horizontal que existente entre individuos y asociaciones del tejido social, en la cual todos somos responsables de todos, aunque no todos del mismo modo e intensidad. En este sentido, la solidaridad es un complemento necesario a la subsidiariedad, no entendida como omisión, sino como respeto a nuestra capacidad de agruparnos y actuar colectivamente en pos de resolver problemas públicos.

Es justo a partir de esta comprensión “en complemento” de donde surge el rechazo hacia un Estado que deje a las personas abandonadas a su suerte, al negar la solidaridad, o uno totalitario, opuesto a la subsidiariedad.





Diego de la Barra Ibáñez

Coordinador General Solidaridad UC