SEÑOR DIRECTOR

En marzo de 2020, junto con instalarse, el nuevo gobierno deberá implementar inmediatamente su plan para hacerse cargo de los efectos de la pandemia en niños, niñas y adolescentes, en particular de su educación. En efecto, en tiempos prepandémicos, las escuelas eran el principal espacio protector para muchos de nuestros estudiantes, y su cierre afectó especialmente a aquellos de familias con menores recursos. De esta manera, hemos podido conocer el aumento en la exclusión escolar, los rezagos en los aprendizajes y desarrollo, y el impacto en la salud mental y nutrición de estudiantes, entre otros.

Todas las variables anteriores son relevantes para el bienestar de nuestros niños, y para el futuro de ellos y del país. A su vez, los programas de recuperación impactarán a la mayoría de las familias durante los próximos años, por lo que es urgente que los candidatos los presenten desde ya. En particular, la ciudadanía debe conocer cómo pretenden lograr que los establecimientos escolares y parvularios abran en marzo para todos los estudiantes, incluyendo al 8% de colegios que aún no han abierto y al 16% que solo lo ha hecho para grupos específicos; cómo generarán la confianza de los padres que todavía no se deciden a permitir que sus hijos asistan presencialmente; cómo diagnosticarán la magnitud de los rezagos; qué aspectos priorizarán en sus programas y los detalles de los mismos. Conjuntamente, es relevante conocer cómo garantizarían el derecho de la educación ante nuevos recrudecimientos de la pandemia.

Pía Turner

Colaboradora Asociada de Horizontal