¿Transformación, ahora sí que sí?

Uno de los conceptos mas repetidos en el ámbito empresarial los últimos años creo que ha sido transformación digital. Cada uno con su definición, ámbito de impacto y muchas recetas de cómo ejecutar tal transformación. No importaría estas indefiniciones si se hubiese avanzado, pero todos sabemos que el avance ha sido pobre.

En estos tiempos resulta muy interesante la encuesta realizada por The Conference Board CEO Challenge quien ha entrevistado por años a CEOs alrededor del mundo para entender sus desafíos y cómo pretenden enfrentarlas. En la encuesta anónima realizada en Chile por primera vez a finales del 2020 se llevó a cabo junto con la colaboración de Icare y respondieron 124 CEO´s

En el ámbito interno de la empresa la encuesta revela que los CEO chilenos se enfocarán este año primero en transformación digital luego en mejorar procesos de innovación, disminuir costos y desarrollar nuevos modelos de negocio. La pandemia para muchas empresas ha relevado la fragilidad de sus modelos de negocios, la importancia de planificar en forma iterativa diferentes escenarios y que los planes de ejecución de largo plazo se acortaron. ¿Entonces ahora sí que sí?

De acuerdo con los encuestados, hoy estaría más claro que nunca que al hablar de transformación digital no se trata solo de una mayor inversión en tecnología, sino que se necesita un cambio en el liderazgo, en los tipos de talentos, en las formas de trabajar; en definitiva, es un gran cambio cultural. ¿Entonces ahora sí que sí? Aun hay obstáculos para enfrentar los desafíos de este año. Las cuatro principales obstáculos que salieron de la encuesta fueron las tecnologías heredadas, falta de cultura innovadora, regulación y capacidad de análisis de datos

En lo personal me resulta sumamente interesante que los CEO chilenos declaren como uno de los dos impulsores más importante de crecimiento del futuro sea la capacidad de colaborar con socios externos. Es decir, hay un reconocimiento que no se cuenta con todos los recursos internos para crecer en este mundo cambiante en modo solitario.

Las respuestas a una transformación cultural están adentro de las empresas, pero también a través de alianzas y estrategias de colaboración tanto tradicionales como no tradicionales como start ups, gobierno think tanks, comunidades u otros. El reconocer que no se tiene todas las respuestas y que el futuro es en colaboración, da una mayor confianza que ahora sí que si se viene una transformación cultural al interior de las empresas chilenas.

* El autor es CEO Westfalia