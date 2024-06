Universidad de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Como exalumno de la U. de Chile, entristece ver que pequeños grupos minoritarios de estudiantes, importando quizás legítimamente conflictos de otras latitudes, que obviamente son trágicos, dolorosos y de interés mundial, tengan tal poder de captura de algunas facultades, denigrando a profesores con marcaciones y coartando el derecho a la educación con exigencias destempladas, muy de trinchera, ante la indiferencia abrumadora de otros estudiantes, profesores y comunidad universitaria, donde algunos se han limitado a ser espectadores pasivos y otros más activos al menos han publicado reproches bien fundados a través de medios.

Dado lo anterior, sorprende dentro de la misma comunidad universitaria la ausencia de protagonistas que puedan encarnar con liderazgo un camino de solución efectivo. En un mundo tan individualista e identitario como el actual, es notorio que los estudiantes de la U. de Chile no escapan a esto, y a diferencia de antaño, están sufriendo hoy un síndrome de fragmentación y apatía que, por ejemplo, en ocasiones no logran siquiera un quórum mínimo para validar resultados en elecciones estudiantiles. Sin duda faltan grandes liderazgos a nivel estudiantil, hoy no existen.

Alejandro Silva Valdés

Ingeniero agrónomo