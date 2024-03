Urgen cambios a la ley de fraudes

SEÑOR DIRECTOR:

Hace algunos días, con sorpresa no enteramos que con motivo de los subsidios que daría el gobierno para ir en ayuda de los afectados por los incendios en la región de Valparaíso, el 95% de las solicitudes de Fichas Básicas de Emergencia han correspondido a falsos damnificados. En este mismo sentido hemos visto el explosivo aumentos de los fraudes en el sector financiero, que al año 2023 ascendieron a US$266 millones, con un incremento de 99%, especialmente por el fuerte aumento del autofraude.

Así las cosas, estamos siendo testigos de una alarmante degradación moral que se evidencia en acciones de personas que intentan defraudar tanto al Estado como a entidades financieras. Esto no solo es reprochable, sino que además revela un problema sistémico que exige la atención de nuestros legisladores, así como una acción inmediata y decidida.

La Ley de fraudes -cuya modificación se encuentra en este momento siendo discutida en el Congreso- obliga a probar la culpa grave o dolo, lo que ha tenido el efecto no deseado de incrementar el riesgo moral de los individuos, dado que dicha prueba es casi imposible, generando un terreno fértil para que conductas defraudatorias no solo existan, sino que se incrementen. Esta situación no solo pone en peligro la integridad del sistema financiero, sino que además erosiona el tejido moral de nuestra sociedad.

Es imperativo que los legisladores tomen conciencia de esta problemática y actúen de manera decisiva para abordar la raíz del problema. No podemos permitir que la laxitud y la falta de determinación en la aplicación de nuestras leyes fomenten un ambiente en el que el fraude se vea como una oportunidad sin consecuencias significativas. Sólo a través del compromiso de nuestros líderes políticos y la aplicación rigurosa de la ley, podremos restaurar la integridad y la confianza, que son fundamentales para el sano desarrollo de nuestro país.

Hacemos un llamado a que en el proceso de discusión legislativa de los proyectos se incorporen medidas, para evitar que este deterioro moral siga profundizándose.

Claudio Ortiz

Presidente ejecutivo de la Asociación Retail Financiero