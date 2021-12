SEÑOR DIRECTOR

Hace pocos días, Iván Poduje escribía en estas páginas: “Yo no le creo a Gabriel”.

Yo, en cambio, como votante histórico de la centroizquierda, amarillo orgulloso, convencido desde siempre de la gradualidad como mecanismo de transformación profunda, y del diálogo y el acuerdo como forma de construcción social, le creo.

Resulta evidente que no comparto todas las propuestas del programa, aunque menos me gustan las propuestas y compañías de la candidatura alternativa. Mi voto en segunda vuelta por Boric no es un voto basado en el miedo. No me convoca el lema de “parar a la derecha” ni “todos contra el fascismo”. Me gusta votar a favor de lo que creo, y no en contra de lo que no me gusta.

Yo le creo cuando convoca a la construcción de un país diverso, cuando reconoce la gradualidad de las transformaciones. Porque Chile necesita cambios profundos, que lo hagan un país más justo para todos, y no hay otra forma de hacerlo que paso a paso. Le creo cuando convoca al diálogo y el acuerdo. Lo vimos defender ese camino, en contra de muchos de sus aliados cercanos, el 15 de noviembre.

Me entusiasma su adhesión a la ética del cuidado, su preocupación auténtica por la salud mental, su compromiso con la justicia. Entiendo que la juventud implica menos experiencia, pero no me asusta porque hemos visto su capacidad de escucha, y porque también es tiempo de audacia y coraje, y eso creo que tiene de sobra.

Yo sí le creo a Gabriel, y sospecho que seremos muchos los que pondremos en sus hombros la pesada tarea de conducir a Chile en un momento histórico único y trascendental, con esperanza, pero sobre todo, con compromiso. La tarea no será solo suya, sino de todos los que queremos ese Chile lindo, equitativo, justo y bueno para todos los chilenos. Y desde nuestros trabajos, familias, comunidades locales, iglesias, estaremos acompañando con atención y mirada crítica, pero al mismo tiempo, con entusiasmo. Así seguimos.

Eugenio Severin