Cómo hacer el mejor sándwich prensado de queso y jamón de tu vida

Parece no tener ciencia: poner una lámina de queso y otra de jamón entre dos rebanadas de pan. Es lo que tanta gente hace tantos días de su vida cuando tiene hambre pero no ideas, cuando falta tiempo y sobran las ganas de comerse algo rápido, seguro y fácil. En resumen, casi todas las mañanas al desayuno, también algunas tardes a la once o cena y, digámoslo, muchas noches después de un carrete.

Pero tan sencillo es el famoso sándwich “aliado” —que en otras partes llaman mixto o bikini—, que poco se piensa en mejorarlo. No hablamos acá de añadirle aceite de trufa, quesos franceses o jamones de Italia; tampoco de bañarlo en huevo de gallina feliz antes de pasarlo por la plancha ni de hornearlo 8 minutos a 200º con ventilador. Solo se trata de conseguir, con los mismos ingredientes de siempre y en poco tiempo, un selladito realmente superior.

Para eso, idealmente, se requiere de un buen pan de molde —ojalá de panadería, mejor si es de masa madre, pero el industrial puede salvar—, un jamón que sea realmente jamón —evitar, si se puede, jamonadas y mortadelas, muy chiclosas para lo que buscamos— y un queso mantecoso, no gauda, pues buscamos que se funda y no que se evapore, para lo cual se recomienda conseguirlo en trozo y luego rallarlo: así obtendremos algo muy parecido a una lava láctea.

El mejor sándwich prensado de queso y jamón

Ingredientes

Pan de molde (ideal de masa madre)

40 gr de queso mantecoso rallado

20 gr de jamón pierna (una lámina)

Mantequilla

Preparación