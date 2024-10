Cómo hacer tostadas francesas

Los estadounidenses, incapaces de asumir sus placeres más golosos, culpan a los franceses de crear aquello que más disfrutan: al beso con lengua le dicen french kiss (beso francés); a las papas fritas, french fries; y a ese embadurnado pan frito que suelen devorar en las mañanas lo llaman tostadas francesas (french toasts).

La verdad es que este plato, popular en los desayunos o brunchs gringos, no es ni tostado ni francés, pero no por eso deja de ser una juguetona manera de variar las comidas matinales, especialmente durante los fines de semana, cuando el tiempo no falta y el hambre abunda.

Es cualquier cosa menos saludable: se trata de rebanadas de pan blanco, mejor si es de molde, bañadas en una mezcla dulce de huevo, leche y azúcar, y luego doradas en una sartén con mantequilla. Una dosis de colesterol de alta pureza, pero que se puede equilibrar, como en la siguiente receta del chef Cristián Vieira, con un poco de fruta fresca y ácida. O no, y asumir con hidalguía las consecuencias.

Tostadas a la francesa

Ingredientes (para 1 persona)

2 rebanadas gruesas de pan de molde

1 huevo

50 ml de leche

1 cucharada de mantequilla

3 rebanadas de tocino

Miel de maple o miel de palma

Berries, frutos rojos o plátano

Azúcar

Azúcar flor

Preparación